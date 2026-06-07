Fotos: El C.D. San José se queda sin el ascenso

Había mucha ilusión, pero no pudo ser, la derrota por solo un gol a domicilio prometía que la vuelta en el campo de San Juan de Garray fuese una batalla sin cuartel y así fue. El Turégano se mostró como un rival físicamente más poderoso, bien organizado y con recursos técnicos, sin embargo el equipo soriano no le perdió la cara al partido y luchó hasta el final sin perder la esperanza. A lo largo de la primera mitad, los visitantes llevaron algo más el peso del juego y acumularon las ocasiones más claras.
Dos errores puntuales resultaron determinantes para el desenlace del choque. Angelo anotó en el 45 para adelantar al equipo soriano al filo del descanso, sin embargo, un fallo en la zaga local permitió al Turégano empatar antes de que se cumpliera el minuto adicional, 1-1 a la hora del descanso y todo por decidir. Las gradas eran un hervidero y la segunda parte prometía tensión, la ilusión estaba intacta.
El fútbol es el fútbol, y nada más reanudar el juego otro mazazo para los verdes, otro descuido defensivo posibilitó que los visitantes dieran la vuelta al marcador, los segovianos se ponen por delante con un 1-2, que sumado al resultado de la ida complicaron enormemente las aspiraciones del conjunto colegial.
Con el tiempo en contra, el San José lo intentó por todos los medios, más corazón que cabeza y los minutos pasaban sin que el marcador se moviera. Carramiñana movió el banquillo y arriesgó en busca de la remontada, generando algunas ocasiones en el tramo final, con Manyu y Edipo como referencias ofensivas, el equipo estaba volcado y ya casi con el descuento cumplido, en el añadido, llegó el gol del empate, obra de Manyu al rematar un córner en el segundo palo.
Con el pitido final, el Turégano certificó su ascenso y el San José encajó entre lágrimas y homenajes una eliminación que, pese a todo, no empaña una temporada para recordar. La paella que el equipo y la afición compartieron a posteriori servirá para digerir la derrota y comenzar a preparar la siguiente campaña.
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano
Final por el ascenso a Tercera RFEF: CD San José vs Turégano