Iradier y Rodríguez se apuntan los nacionales de triatlón gravel de Vinuesa

Los participantes durante la prueba de natación en la Cuerda del Pozo.FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN Y PENTATLÓN MODERNO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Vinuesa acogió este domingo la disputa de los campeonatos de España de Triatlón Gravel, tanto en distancia sprint como estándar, así como el Nacional de duatlón gravel. Del mismo modo, para los federados de Castilla y León se ponían en juego los títulos autonómicos de triatlón para la distancia sprint. Un centenar de deportistas han tomado parte en alguna de las tres competiciones disputadas, marcadas por el buen tiempo, el buen ambiente competitivo y el espectacular enclave de la cita.

Los más rápidos en triatlón sprint han sido los riojanos Valeria Iradier García (1.44:06) (Tritones La Rioja) y su compañero de equipo Martín Rodríguez Pérez (1.23:36). En estándar, triunfos para Lara Gutiérrez Moreno (Triatlón Vallirana) (2.28:21) y Peru Alfaro San Ildefonso (Atlético San Sebastián) (2.07:05). En el caso del duatlón, María Remedios Mendoza Bravo (Triatlón Villafranca) (1.37:01) y Álvaro López Lucia (Diablillos de Rivas) (1.20:32) han sido los dos deportistas que han marcado los mejores tiempos.

La prueba contó con un centenar de participantes.FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN Y PENTATLÓN MODERNO

Los participantes han ofrecido una exquisita sinfonía deportiva, con salidas desde el agua para el triatlón y salidas desde el campo de fútbol de la Vega para el duatlón. A continuación, el segmento ciclista ha sido el escenario de batalla para los corredores, produciéndose la llegada de la cabeza de la cita al último parcial de carrera a pie tanto de triatlón sprint como de duatlón han sido casi sincronizadas, ofreciendo un desenlace vibrante. Todo ello, sin olvidar que el campeonato nacional se dirimía por categorías de grupos de edad, por lo que había muchas medallas en juego.

Pódium de la prueba Sprint de la cita celebrada en Vinuesa.FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE TRIATLÓN Y PENTATLÓN MODERNO

En el caso del triatlón, los deportistas han tenido que lidiar con las aguas del embalse de la Cuerda del Pozo. Aunque el agua estaba fría, lo cierto es que las altas temperaturas de las últimas semanas, a buen seguro, han ayudado a los triatletas. De hecho, el calor ha endurecido de forma notable el resto de la prueba, de manera que en los 24 kilómetros ciclistas de la prueba sprint, así como en los últimos 6 kilómetros a pie de la misma modalidad, el pelotón ha tenido que exprimirse con temperaturas que han rondado los 30 grados. No obstante, el perfil del parcial ciclista, tan hermoso como exigente, con un duro repecho que ha seleccionado cada una de las citas, ha sido el que ha marcado las diferencias entre los competidores de la prueba.

En cuanto al campeonato de Castilla y León de Triatlón Sprint, la victoria en la general ha sido para Ana Mediavilla (Triatlón Laguna de Duero) (1.46:49), que ha superado a su hermana María y compañera de equipo, por tan solo un segundo. La tercera plaza ha sido para Patricia Sainz del Triatlón Lacerta, si bien la segoviana ha finalizado lejos de las burgalesas.

El podio masculino ha estado liderado por Mateo Gurrea Spínola (Triatlón IMD Segovia) (1.43:03), que ha logrado batir a los dos corredores del Triatlón Lacerta Jesús Herranz y Lucas de Santos. La mejor escuadra tanto masculina como femenina, y tanto del Nacional como del Autonómico, ha sido precisamente el Triatlón Lacerta de Segovia.