Los Nacionales de Vinuesa reúnen este domingo a unos 100 participantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este domingo se disputan en la localidad soriana de Vinuesa los campeonatos de España de triatlón gravel y de duatlón gravel, así como el campeonato autonómico de la primera modalidad. Estos campeonatos cuentan con un centenar de deportistas inscritos que se enfrentarán a un trazado muy exigente. Se trata de un número de participantes reducido, pero no exento de nivel, como se ha comprobado en ocasiones anteriores en esta competición.

El triatlón y duatlón gravel es una disciplina emergente que obliga a los deportistas a adaptarse a la modalidad de ciclismo con bicicleta de gravel, bicicletas versátiles que mezclan la velocidad y el manillar curvo de la bici en ruta con ruedas más anchas, resistentes y estables, que se aproximan a las de ciclismo de montaña. En 2023 se disputó por primera vez el Campeonato nacional en Platja d´Aro, misma sede que en 2024, mientras que en 2025 la prueba se celebró también en la provincia de Soria, concretamente en Almazán. En el curso pasado, las victorias fueron en duatlón gravel, para Sonia Bejarano (Cidade de Lugo) (1.16:52) y Sergio Correa (Isbilya – Sloppy Joe´s (1.04:05); mientras que en triatlón gravel, se impusieron María Teresa Martínez (Triatlón Las Rozas) (1.35:04) y Javier Álvarez (Stadium Casablanca Mapei) (1.08:59).

A las 10.30 horas será la salida del triatlón gravel y, 15 minutos después, el de la cita de duatlón gravel. En los dos campeonatos de triatlón, dado que no defenderán título los vigentes campeones, la prueba se antoja muy abierta. También de cara a la pelea por el título regional, que se disputará en distancia sprint. En el caso del duatlón gravel, tampoco estarán los vigentes campeones, pero sí Candela Delgado en féminas o Álvaro López en hombres, dos deportistas que en Almazán ya demostraron su potencial en esta modalidad y que por su experiencia, deben ser tenidos en cuenta.

De cara a la prueba de Vinuesa, el triatlón gravel contará con distancia sprint con aproximadamente 750 metros de natación, 24 kilómetros ciclistas y unos 2,5 kilómetros de carrera a pie; así como en distancia estándar, lo que implicará el doble de distancias en natación y carrera, mientras que el ciclismo será de 34 kilómetros. En duatlón gravel, tan solo habrá prueba sprint, con unos 6 kilómetros de carrera a pie, unos 24 kilómetros sobre ruedas y 2 kilómetros de último parcial a pie.

Cabe destacar el espectacular entorno natural en el que se desarrollará la prueba, en el marco incomparable de Vinuesa. La natación tendrá como escenario las aguas del embalse de La Cuerda del Pozo, mientras que los caminos de ciclismo discurrirán al sur del municipio. Por último, la carrera a pie discurrirá en los alrededores del campo de fútbol de La Vega. En cuanto a los trazados, por un lado, las aguas del embalse se esperan frías, después de que la ola de calor haya mermado durante la semana en la provincia soriana. Pero sin duda, el exigente terreno de ciclismo será el que marque diferencias, con un perfil muy duro, propio de la comarca de Pinares, que cuenta con una orografía de montaña. Por último, la carrera a pie puede endurecerse si se confirma la subida de temperaturas a las que apuntan las previsiones.