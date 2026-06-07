FÚTBOL / Fase de ascenso a Primera Regional de Aragón
El Ágreda cede 2-0 en Monreal y pierde la eliminatoria por el ascenso
El equipo turolense se ha adelantado en el marcador en el minuto 80 y ha ampliado su ventaja en la prórroga
La S.D. Ágreda no pudo ascender a Primera Regional de Aragón sobre el terreno de juego al perder por 2-0 ante el C.D. Monreal en una eliminatoria que se resolvió para los turolenses en la prórroga.
El equipo soriano se presentaba en tierras turolense con la ventaja por la mínima lograda en La Arquilla. El choque disputado en Teruel fue igualado, con un conjunto agredeño que aguantó el tipo y el marcador hasta el minuto 84, momento en el que el Monreal igualaba la eliminatoria por medio de Plumed y la misma se iba a la prórroga. En ésta, el Ágreda se quedaba con un jugador menos por doble amarilla de Domínguez y, con superioridad numérica, el Monreal aprovechaba un balón largo y un mano a mano para hacer el segundo por medio de Latasa que, en el mano a mano, estaba acertado.
Deportes
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Heraldo-Diario de Soria
Pese al resultado final, y con la lógica desilusión en el joven equipo agredeño, según señalan desde la entidad soriana, se tiene aún posibilidades de ascenso como consecuencia de ascensos y descensos de categoría.