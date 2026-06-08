José Pedro Frías finaliza la primera prueba de la Unit Trail

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El ultra fondista soriano José Pedro Frías participó el pasado fin de semana en la primera de las nueve carreras del circuito Unit Trail, nueva prueba que conectará las pruebas más icónicas de la montaña española.

En la primera prueba, la subida al Picón Castro en Espinosa de los Monteros, sobre un trazado de 33 kilómetros y un desnivel de 1.900 metros, tomaron parte 376 participantes. El fondista soriano lo hizo en la categoría Veteranos. En el general de la prueba, Frías finalizó en el puesto 195, siendo el 77 de la categoría veteranos a falta de desligarse los resultados de esta categoría entre A y B. Frías, que corre por equipos con el Desafío Urbión, tramitó el recorrido 5:47:20. "En mi categoría calculo que habré quedado entre el 20 y el 25. En la prueba hubo mucho nivel en una carrera muy dura y muy exigente", indica José Pedro Frías.

La próxima cita para con fondista tendrá lugar el próximo 20 de junio en Vizcaya, una prueba en la que los participantes deberán hacer frente a un trazado de 37 kilómetros con un desnivel de 1750 metros.

El circuito Unit Trail está compuesta por nueve pruebas de montaña y una de ellas tendrá lugar en la provincia de Soria. Se trata del Desafío Urbión que tiene lugar el 5-6 de septiembre en Covaleda.