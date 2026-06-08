El C.V. Grupo Herce iniciará la pretemporada el 24 de agosto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce maneja la fecha del próximo 24 de agosto como inicio de la próxima temporada toda vez que ya conoce la fecha de inicio de la Supeliga 26-27, un inicio que tendrá lugar el 17 de octubre. La Copa del Rey se disputará en Valencia en una fecha un poco antes de los que es habitual, del 4 al 7 de febrero.

Con el inicio de la competición en la mano, el equipo celeste ya sabe la fecha en la sus jugadores se pondrán bajo la supervisión del Alberto Toribio para el inicio de la temporada, el próximo 24 de agosto. El técnico celeste estará al frente de la nave durante el regreso del equipo al trabajo, una supervisión en la que tendrá un alto del 19 de septiembre al 4 de octubre con motivo de los Juegos Asiáticos que se disputan en Japón y en la que el preparador acudirá como responsable de la selección de Pakistán. En otras palabras, el preparador del equipo estaría de regreso para la primera jornada de competición del día 17.

Durante la ausencia de Alberto Toribio por este compromiso internacional, la plantilla del C.V. Grupo Herce trabajará bajo la supervisión del segundo entrenador y el resto del cuerpo técnico celeste.

La fase regular de Superliga arrancará el próximo 17 de octubre y se prolongará hasta el 20 de marzo con un parón de unos 20 días durante las vacaciones navideñas (Habrá jornada de competición el día 19 de diciembre y regresará el 9 de enero), y entre ambas fechas se ha programado la disputa de la Supercopa de España. Tal y como ha ocurrido esta temporada, los play offs por el título volverán a ser a tres partidos. Los cuartos arrancarían el tres de abril y los dos últimos encuentros del play off por el título entre el 7 y 9 de mayo. La Copa Ibérica, que este año la disputan C.V. Guaguas y C.V. Melilla, se disputará el fin de semana antes del inicio de la Superliga.

El C.V. Grupo Herce ha comenzado a dar forma a su plantilla de la próxima temporada al anunciar la renovación del colocador soriano, Lucas Lorente, que se suma a los jugadores que tienen contrato en vigor: Azzdin Mimoun, Arnau Masiá, Mikal Kalstad, Alejandro Villalba, Carlos Montero, Bernat Castellá, Diego Miguel y Moisés Rodrigo.

Igualmente se sabe ya el inicio de la temporada regular en la Primera División en la que juega el C.V. Sporting Santo Domingo. En los grupos compuestos por 9 ó 1o equipos, la temporada regular comenzará en la misma fecha que la Superliga. En los grupos con 11 ó 12 equipos se adelantará al día 3 de octubre. Las fases finales serán del 15 al 18 de abril.