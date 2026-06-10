Gael Blanco se viste de amarillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ha anunciado la incorporación como nuevo jugador del equipo de Gael Blanco, extremo derecho que esta temporada ha sido rival de los amarillos en División de Honor Plata como integrante de la plantilla del Oar Coruña, conjunto con el que metió dos goles en San Andrés este curso.

El nuevo integrante de la plantilla amarilla nació en 2004 por lo que a sus 22 años busca en Soria continuar con la progresión mostrada esta temporada en La Coruña. “Muy contento por mi incorporación a este club. Esperamos que juntos consigamos todos los objetivos en esta nueva etapa”, ha destacado el nuevo jugador amarillo.

Gael Blanco es la séptima incorporación del BM Soria para la próxima temporada en Primera División. Se une a los fichajes de Manu Lafuente, Unax Santamaría, Lucas Lozano, Álvaro Arriaga, Jime Suárez y Nicolás Tavella. A ellos hay que añadir a las seis renovaciones efectuadas por lo que Oriol Castellarnau ya cuenta con un bloque de 13 jugadores para la próxima temporada.