Buen nivel competitivo del Ingenieros en el Seven de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escuela Caja Rural de Rugby del Ingenieros de Soria Club de Rugby puso el pasado sábado el broche a su temporada de torneos con la participación en el V Torneo Ciudad de Tarazona, una jornada que reunió a escuelas de distintos puntos de España y Francia en un ambiente marcado por el deporte, la convivencia y los valores propios del rugby base.

La climatología acompañó durante toda la jornada, permitiendo disfrutar de un intenso día de competición en el que centenares de niños y niñas compartieron experiencias dentro y fuera del terreno de juego. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros, más allá de los resultados, el verdadero protagonismo volvió a recaer en la diversión, el aprendizaje y la oportunidad de medirse a escuelas con diferentes estilos de juego y trayectorias deportivas.

Por parte soriana, los jugadores y jugadoras de la Escuela Caja Rural de Rugby volvieron a ofrecer una gran imagen, mostrando el crecimiento que vienen experimentando durante las últimas temporadas. Los equipos de categorías inferiores compitieron a un buen nivel frente a algunas de las canteras más reconocidas del torneo, incluyendo conjuntos procedentes del País Vasco y de la Comunidad Valenciana.

Especialmente destacada fue la participación de los más pequeños, con la Escuela Caja Rural siendo uno de los clubes con mayor representación en categoría Sub8, junto a Getxo Rugby, además de compartir protagonismo con el club anfitrión, Rugby Tarazona, en categoría Sub6. Por su parte, los equipos Sub10 y Sub12 volvieron a demostrar una evolución muy positiva, compitiendo con personalidad frente a rivales de gran nivel y dejando muestras del trabajo que se viene desarrollando durante toda la temporada.

La jornada puso fin al calendario de actividades de la Escuela Caja Rural de Rugby, que vuelve a cerrar el curso consolidando su crecimiento tanto en número de participantes como en nivel deportivo, confirmándose como uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el futuro del rugby soriano.

Con la actividad de la escuela ya finalizada, el último compromiso deportivo de la temporada para el club llegará el próximo 20 de junio, cuando el equipo de Touch Rugby dispute en Bilbao la última ronda de las Six Darts International Series. El conjunto soriano ya trabaja con la vista puesta en esta cita, con el objetivo de seguir mostrando la progresión experimentada durante los últimos meses y cerrar la temporada con una nueva buena actuación en una competición de carácter internacional.