El fiasco de los fichajes de invierno en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se reforzaba en invierno con seis futbolistas y sólo el portero Iván Martínez dejó huella al ser titular indiscutible bajo los tres palos. Escardo, Pablo Álvarez, San Vicente, Quiñónez y Peralta se puede decir que prácticamente pasaron de puntillas por Los Pajaritos al tener muy poca incidencia en el rendimiento del equipo rojillo. Unos refuerzos de enero que decepcionaron con un protagonismo casi nulo con la camiseta numantina.

Iván Martínez es la excepción en el fiasco de los refuerzos invernales ya que el meta murciano se hizo dueño de la portería del Numancia y su rendimiento fue superior al de Joel, el arquero que comenzó la Liga pero que salió en la ventana de enero. Iván Martínez acumuló casi 2.000 minutos con la elástica rojilla en las 16 jornadas de la Liga regular y los dos partidos de play off ante el Poblense.

Llama la atención el hecho de que en la promoción de ascenso, en las semifinales ante el Poblense, además de Iván Martínez, el único refuerzo de invierno que participó fue Escardó en los dos enfrentamientos ante el Poblense. Pablo Álvarez, San Vicente, Quiñónez y Peralta no tuvieron la confianza de Ángel Rodríguez en estos partidos decisivos.

El caso de Escardó es especial ya que una baja médica y una lesión cortaron de raíz su rendimiento en Soria. El mediapunta andaluz estuvo mucho tiempo de baja y desde enero hasta mayo sólo pudo participar en siete jornadas, en tres de ellas como titular. Menos de 400 minutos con el Numancia por parte de un jugador que estaba llamado a marcar diferencias.

Pablo Álvarez tuvo un rendimiento de más a menos para acabar desapareciendo de las alineaciones de Ángel Rodríguez. Ni siquiera fue una de las opciones como revulsivo en las últimas jornadas. El atacante asturiano jugó 12 jornadas y en la mitad de ellas fue titular. Marcó un gol con los colores numantinos, concretamente ante el Deportivo Fabril en Abegondo.

San Vicente llegó al Numancia para mejorar las prestaciones en el centro de la defensa y se puede decir que apenas jugó 200 minutos con los sorianos. El central navarro sólo participó en cuatro jornadas, en tres de ellas como titular. Marcó un gol sobre la bocina que daba el empate en Los Pajaritos ante la Sarriana.

Llamativa fue la nula aportación de los dos jugadores que llegaron desde Ecuador. Quiñónez y Peralta pasaron con más pena que gloria por Soria y entre los dos apenas acumularon 130 minutos. Dos futbolistas procedentes de la cantera de Independiente del Valle que no fueron nunca titulares y que en muchas jornadas ni siquiera entraban en las convocatorias.

El centrocampista Peralta jugó 4 encuentros para disputar 66 minutos. Debutó como rojillo ante el Atlético Astorga en Los Pajaritos y los otros tres choques que jugó con el Numancia fueron contra Coruxo, Oviedo Vetusta y Real Ávila. Su compatriota Quiñónez sólo jugó dos encuentros para firmar 65 minutos como rojillo. Se estrenó frente a la Gimnástica Segoviana y también tuvo minutos ante el Burgos B.