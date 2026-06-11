Los ex rojillos Juanma Barrero y Santi Castillejo aparecen en la lista de posibles entrenadores del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia busca entrenador para la próxima temporada y, tras la contratación de Toni García como director deportivo, el siguiente movimiento en el club soriano es la contratación de la persona que lleve el timón deportivo. Los ex numantinos Juanma Barrero y Santi Castillejo aparecen en la extensa lista de futuribles para el banquillo de Los Pajaritos, aunque no son los únicos ya que Pere Martín, ex del Guadalajara, Rai Rosa, del Coria, y Manel Menéndez también aparecen en las quinielas.

Toni García será el que mueva ficha y en las próximas fechas anunciará el nombre del técnico encargado de llevar al Numancia a Primera Federación. Una lista larga de técnicos entre los que se encuentran dos ex numantinos como Juanma Barrero y Santi Castillejo. El primero defendió los colores rojillos en la campaña 2004-2005 como portero de Primera División y el segundo fue un delantero con el que se subía a Segunda División en el curso 1996-1997, aunque también fue numantino en el ejercicio 97-98.

Juanma Barrero dirigió el curso pasado al Tarazona en Primera Federación y hasta la última jornada de Liga peleó por una permanencia que no iba a conseguir el conjunto turiasonense en la tercera categoría del fútbol español. Barrero no seguirá en el Tarazona y se le ha vinculado como una de las posibles opciones para entrenar al Numancia.

Por otro lado, el Osasuna y Santi Castillejo no ampliaon su vinculación después de ocho temporadas para poner fin a una dilatada y exitosa trayectoria del entrenador navarro al frente de Osasuna Promesas, al que ha dirigido en 280 partidos oficiales.

Santi Castillejo llegó al banquillo de Osasuna Promesas en el verano de 2018 para hacerse cargo de un filial que había descendido a Tercera División. En su primera temporada, logró el ascenso a Segunda B después de superar al Cádiz Mirandilla en el playoff. En la 2019-20, el equipo quedó séptimo en su regreso a la que entonces era la categoría de bronce. En la siguiente campaña, antesala de la nueva distribución de categorías en el fútbol español, el filial rojillo obtuvo plaza para jugar en Segunda RFEF. No obstante, el Promesas sólo estaría un curso en esa categoría, ya que se proclamó campeón de liga y ascendió a Primera Federación. De la mano de Castillejo, el filial rojillo logró tres meritorias permanencias en la tercera categoría del fútbol español hasta el descenso sufrido este curso.

Santi Castillejo no sigue en Osasuna Promesas después de ocho temporadas.HDS

El técnico de Valtierra ha sido clave en la formación de jugadores osasunistas que en la actualidad componen el primer equipo como Jon Moncayola, Aimar Oroz, Jorge Herrando, Iker Muñoz, Iker Benito, Asier Osambela o Iñigo Arguibide, así como de otros que formaron parte de la primera plantilla como Pablo Ibáñez, Javi Martínez, Iván Barbero o Diego Moreno.