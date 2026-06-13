El Sporting Río Duero cae en los cuartos de final del Campeonato de España alevín

;Los alevines del Sporting Río Duero fueron de más a menos ante los ilicitanos.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero no luchará por los puestos de podio del Campeonato de España alevín al perder en los cuartos de final ante Salesianos Elche por 2-1 (20-25, 25-22 y 15-11). Un partido en el que los sorianos fueron de más a menos para acabar cediendo ante los ilicitanos.

El equipo entrenado por Rafa Ortega, Pablo Mugarza e Iván Reche había superado los octavos de final a primera hora de la mañana del sábado al imponerse por 2-1 a Mataró. Después de perder el primer set por 17-25, el Sporting Río Duero reaccionaba para ganar 25-21 la segunda manga. Ya en el tercer set se superaba a los catalanes por 16-14 para meterse en los cuartos de final.

Ahí esperaba el Salesianos Elche en lo que fue un enfrentamiento de poder a poder que se decantaba para los ilicitanos en el tercer parcial por un ajustado 15-11.

El Sporting Río Duero lo forman Hugo Diago, Jorge Fernández, David Fresno, Enzo Gómez, Alejandro Hernando, Mario Miguel, Julián Pascual y Mateo Romero.