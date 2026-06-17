Los porteros Miguel Ángel Abad e Iván Martínez se despiden del Numancia

El club rojillo anuncia la salida de Miguel Ángel Abad e Iván Martínez.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Numancia sigue trabajando puliendo la plantilla de cara a la próxima temporada y ha hecho público en redes la salida de los dos porteros rojillos, Miguel Ángel Abad e Iván Martínez que se despiden de Soria.

"Durante su estancia en el club, ambos guardametas han defendido la portería numantina demostrando compromiso, entrega y profesionalidad en cada momento", destaca el club a través de la red social X.

Desde el club "queremos agradecerles su dedicación durante este tiempo y desearles mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales".

"Gracias por todo, Miguel Ángel. Gracias por todo, Iván. Soria siempre será vuestra casa", concluyen el comunicado.