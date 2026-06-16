Lolo Escobar, un buen gestor del vestuario y camaleónico en sus planteamientos para ascender al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Lolo Escobar es el elegido por el C.D. Numancia para ocupar el banquillo de Los Pajaritos en el reto de ascender a Primera Federación. Un entrenador que los que le conocen lo definen como "dialogante, buen gestor del vestuario y camaleónico en sus planteamientos". Le auguran un buen futuro en el club rojillo y también en la ciudad porque en lo personal "es un hombre sencillo al que le gusta la tranquilidad".

El ya nuevo míster numantino tiene una trayectoria prolija en diferentes clubes de fútbol español y en uno de ellos como el C.D. Lugo dejó un buen recuerdo entre aficionados y medios de comunicación. Desde la capital lucense, más concretamente desde la sección de deportes de El Progreso, dicen de él que "es un entrenador que sabe hacer buenos vestuarios y que es buen gestor de las plantillas que tiene a su cargo. Un entrenador cordial y que fue muy querido por la afición del Lugo".

Antes de abordar sus capacidades técnicas, en lo personal lo que le define es ser un "hombre tranquilo", que llega a una ciudad pequeña como Soria en la que "seguro que se adapta muy bien". "Es un tío sencillo y casero al que le encanta la naturaleza".

En lo que respecta al dibujo a la hora de desarrollar sus planteamientos, Lolo Escobar se sabe adaptar a los mimbres que tiene a su disposición , así como al rival. "Es un entrenador bastante camaleónico". En la pizarra apuesta por el 4-2-3-1 y por el 4-4-2, aunque el curso pasado en el Real Avilés también se decantó por actuar con cinco defensas en partidos puntuales de fuera de casa.

Sabe nada y guardar la ropa, aunque por el status que va a tener el Numancia en Segunda Federación le llevará a construir un equipo que quiera la posesión del balón para someter al rival de turno. El Numancia partirá de nuevo como uno de los grandes favoritos para lograr el ascenso directo y la idea de Lolo Escobar podría ser la de realizar un presión alta para robar el esférico y así hacer daño a su oponente. Un míster que también sabe trabajar el bloque bajo cuando lo demanda la situación y cuando enfrente tiene conjuntos de más calidad técnica.

La temporada pasada se escaparon demasiados puntos de Los Pajaritos y lo que va a perseguir el de Don Benito es hacer un fortín del municipal. "Construye equipos muy fiables en casa", apostillan desde Lugo. Juego rápido y con gran protagonismo por las bandas para nutrir de balones al ariete de turno. "Seguro que hace un Numancia reconocible y con identidad".

Natalio avala su fichajes desde Avilés

El Real Avilés estaba con 'la soga al cuello' y a falta de nueve jornadas se decidió apostar por Lolo Escobar con el objetivo de conseguir la salvación en Primera Federación. Con el míster extremeño se salvaban los asturianos y en las filas avilesinas un jugador de la experiencia de Natalio Lorenzo -numantino desde 2011 hasta 2016- reconoce que "Lolo nos cambió la mentalidad. Es un entrenador muy profesional y creo que es un acierto el fichaje que ha realizado el Numancia".

El delantero, que tras la campaña 2026-2027 colgará las botas, se refería a los meses de Escobar en Avilés e indicaba que "llegó con las ideas muy claras y lleno de positividad en su mensaje". El conjunto asturiano reaccionó con Lolo y fue en el aspecto metal donde su llegada tuvo mayor influencia. "En lo psicológico fue donde más nos ayudó. Llevábamos mucho tiempo con ganar y con el llegaron de nuevo las victorias. A la plantilla le devolvió la confianza y la autoestima".

Natalio recuerda que es un entrenador al que "le gusta" poner vídeos motivacionales y de superación. Sobre sus entrenamientos, el delantero ex del Numancia tiene muy buenos recuerdos porque "eran sesiones muy dinámicas".