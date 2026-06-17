El Numancia anuncia la salida de Fermín, Marcos y Alain.

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia y los jugadores Alain García, Marcos Sánchez y Fermín separan sus caminos. Así lo ha anunciado hace unos minutos el club rojillo en la red social 'X' instantes después de anunciar la salida, también, de los dos guardametas numantinos, Miguel Ángel Abad e Iván Martínez.

Durante su estancia esta temporada en el club "han demostrado compromiso y profesionalidad en cada momento", explican fuentes rojillas.

Desde el club "queremos agradecerles su dedicación y desearles mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales". Y concluyen "gracias por todo, Alain. Gracias por todo, Marcos. Gracias por todo, Fermín. Soria siempre será vuestra casa".