El soriano Víctor García Laseca compite en Bosnia en el Europeo de salmónidos mosca

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Víctor García Laseca celebrará las fiestas de San Juan en Bosnia ya que es uno de los integrantes de la selección española que participará en el Campeonato de Europa de salmónidos mosca, una cita que tendrá lugar del 23 al 27 de este mes de junio en la localidad de Mostar. El soriano es el brillante campeón de España de este año 2026 y en el país balcánico quiere hacer un buen papel entre los mejores especialistas continentales de la modalidad.

García Laseca y el resto de la expedición española aterrizaba en Bosnia el pasado sábado día 13 y por delante unas cuantas jornadas para conocer el terreno donde se va a realizar el campeonato.

El Europeo tendrá lugar en los ríos Bruna y Sturba, y el lago de Mostar. Son cinco días de competición del 23 al 27 en los que cada miembro del equipo pesca un sector de río diferente cada día. Hay dos sectores en el río Bruna dos en el Sturba y uno en el lago de Mostar. En los ríos sólo son válidas las capturas que sean salmónidos (trucha y timalo) y en el lago todas las especies.

La selección española estará representada en la cita continental por un total de seis pescadores, de los que tres son de Castilla y León, entre los que se encuentra García Laseca, un cántabró y un catalán. Un total de veinte países compiten durante la última semana de junio en Bosnia.

Víctor García Laseca se proclamaba el pasado mes de marzo campeón de España de salmónidos mosca por partida doble. El soriano se alzó con el título individual y también con el de por equipos defendiendo los intereses de Castilla y León. El soriano fue el mejor entre los 66 pescadores de las diez selecciones regionales que compitieron en el embalse de Tricio en La Rioja. García Laseca estrena su palmarés como campeón de España individual y lo amplía por equipos ya que el título en este 2026 es su cuarto entorchado con el combinado de Castilla y León. El soriano fue el más regular de los participantes con un total de 104 truchas pescadas en las 16 mangas puntuables. La selección castellano y leonesa demostró su gran potencial en este tipo de campeonatos ya que lograba el título por equipos de una manera muy solvente con 409.200 puntos por los 328.900 que sumaba la Federación Murciana.