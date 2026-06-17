Pedro López jugará con Castilla y León el Nacional infantil por autonomías

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El jugador infantil del Laguna Negra H.C. Pedro Lopez Garcia ha sido convocado para formar parte de la Selección Infantil que participa en el Campeonato de España de Selecciones que se celebrara del 18 al 21 de Junio en la localidad Gallega de Oleiros en el Polideportivo A Rabadeira.

El cuerpo técnico formado por Daniel Alba, responsable de la Sección de Hockey Patines de la Federación, y la exjugadora de OK Liga del Bembibre H.C. Pia Carla Sarmiento dieron la lista definitiva de los 10 jugadores que participarían en el campeonato en el que además del jugador soriano había 6 jugadores del C.P. Burgos, un jugador del C.D. Vettonia de Avila, un jugador de la S.D. Ponferradina de Hockey y un jugador del equipo gallego Diver Patin Berenguela.

Pedro inicio su andadura en la escuela de hockey que tenía Mario Rodríguez en Berlanga de Duero, cuando esta se disolvió sus ganas de seguir jugando le llevo junto a varios de sus compañeros a jugar en la escuela de Almazán con Iván Cubero, al desaparecer la escuela de Almazán se marcha a jugar a Camaretas.

Esta temporada se ponía en contacto con el Laguna Negra H.C. indicando su interés en participar en competiciones oficiales. El jugador mostraba buenas condiciones lo que hizo que la Federación Regional lo llamase para los entrenamientos de la Selección Infantil, durante la temporada se habían programado varias concentraciones en las que se iban realizando cribas entre los aspirantes hasta llegar a los 10 seleccionados.

Pedro paso en un año de jugar 6 partidos por temporada en la Liga Provincial a jugar más de 20 entre Sub23, Liga Autonómica Juvenil y Copa de Castilla y León.

La selección regional masculina ha quedado encuadrada en el Grupo B junto a Andalucia, Comunidad Valenciana, Asturias y Cataluña. El Grupo A estará formado por las selecciones de Navarra, Madrid, Cantabria, Galicia y Euskadi.

Los favoritos para hacerse con el titulo son las selecciones de Galicia, Cataluña y Madrid.

La selección de Castilla y León comienza la competición frente a Asturias el jueves 18 a las 11:30, por la tarde se enfrentara a las 17:30 a Cataluña. El viernes se medira a Andalucia por la mañana y a la Comunidad Valenciana por la tarde. Cerrara la fase de grupos del sábado por la mañana descansando y esperando como serian los cruces que comenzarían el sábado por la tarde.