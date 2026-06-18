El benjamín femenino del Río Duero cierra la temporada en el Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Río Duero pondrá desde mañana el broche final a una temporada para el recuerdo con la participación de su equipo Benjamín femenino en el Campeonato de España que se celebrará en Valladolid.

La expedición soriana afronta la cita nacional con un grupo de jugadoras muy jóvenes pero de enorme proyección, en el que el club tiene depositadas muchas esperanzas tanto para este campeonato como para el futuro de la cantera celeste. El objetivo principal será disfrutar de la experiencia, competir al máximo nivel y continuar demostrando el gran trabajo realizado durante toda la temporada.

La presencia del benjamín femenino en Valladolid servirá además para cerrar un curso brillante para la cantera del Río Duero, que ha firmado una de las campañas más exitosas de su trayectoria. El club ha conquistado esta temporada cinco campeonatos regionales y otros tantos subcampeonatos, consolidando su crecimiento en todas las categorías de base.

A ello se suma un dato que refleja el gran momento que vive la entidad: el Río Duero habrá participado esta temporada en siete Campeonatos de España de categorías inferiores, un registro sin precedentes para el club y una muestra del gran nivel competitivo alcanzado por sus equipos de cantera.

Desde la entidad se destaca especialmente el compromiso de entrenadores, familias y jugadores durante toda la campaña, así como el trabajo diario que está permitiendo que el voleibol soriano siga creciendo año tras año.

El club afronta ahora con ilusión esta última gran cita nacional, confiando en que el benjamín femenino pueda completar un gran papel y seguir disfrutando de una experiencia inolvidable representando a Soria en la élite del voleibol base español.