El Sporting Santo Domingo, el club más presente en las selecciones femeninas de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de diez jugadoras del Sporting Santo Domingo -cinco cadetes y otras tantas infantiles- han sido seleccionadas por la Federación de Voleibol de Castilla y León para participar, del 25 al 28 de junio, en Lugo, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA).

La entidad que preside César Gonzalo es, con mucha diferencia, la que contará con más jugadoras en una cita a la que también acudirán seis representantes del Club Deportivo San José Jesuitas de Valladolid y cuatro del Valladolid Club Voleibol. Castilla y León alcanzó el año pasado el octavo puesto en el CESA infantil y el undécimo en el de la categoría cadete. Los combinados autonómicos se concentrarán este sábado, en Palencia, para ultimar su preparación de cara al Campeonato de España.

El Hospital Latorre Sporting infantil ha sido el gran dominador del curso en Castilla y León: primer puesto en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad y campeón de la Copa de Castilla y León. Y cinco de sus jugadoras han sido seleccionadas por la Federación de Castilla y León para competir en Lugo: María Algarabel, Celia de Miguel, Marta Largo, Aisha Ramírez y Vanessa Draganescu, quien ya fue elegida el año pasado para participar en el CESA de Avilés (Asturias). En Lugo también entrarán en acción cinco cadetes del Sporting Santo Domingo A, tercero en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad. Son Maya González, Amaia Rubio, Chantal Zamora, Macarena Corredor y Claudia Gómez, quien disputará su tercer CESA consecutivo. Corredor también jugó el del año pasado y Zamora el de 2024.

De las selecciones de Castilla y León también forman parte jugadores pertenecientes a los equipos surgidos a raíz del acuerdo de colaboración que alcanzaron el Sporting Santo Domingo y el Río Duero para gestionar de forma conjunta la cantera masculina. Se trata de los cadetes Sergio Martín, Saul Rodríguez, Ángel Soria, Hagi Susso y Asier Trouillet y de los infantiles Iker Asensio, Víctor Blázquez, Alejandro Chamarro, Ander Hernando, Diego Martínez, Kevin Nyobe, Lucas Romero y Pablo Toribio. La mejor actuación de Castilla y León en las últimas ediciones del CESA data de 2024, cuando el combinado infantil ganó la medalla de plata. De aquella selección formaban parte cinco jugadores formados en el Sporting Santo Domingo: Asier Trouillet, David Maján, Ángel Soria, Víctor Chamarro y Sergio Martín.