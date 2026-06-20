José Días y Pilar Fernández, primeros líderes de BTT Urbión

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La BTT Urbión 2026 arrancó en Covaleda el viernes con la celebración de la primera de las tres etapas, una prueba nocturna de 23 kilómetros de recorrido y un desnivel de 270 metros. Los primeros líderes de la competición, que en estos momentos disputan la segunda etapa, son José Días y Pilar Fernández.

La primera jornada de competición congregó a 508 corredores de los que 476 lograron cruzar la línea de meta. El primero de ellos, el más rápido, en cruzar la línea en Covaleda fue el ganador de la edición del año pasado, el corredor portugués del Klimatiza Orbea, José Días, quien cruzó la línea de meta con un tiempo de 48.44. La segunda plaza recayó en Alejandro Gómez Díaz (RR Bikers) con una marca de 48:46, siendo tercero Raúl Rodríguez Jiménez (Club Extremadura Ecopilas GR100), con un tiempo de 48:48.

Ya en féminas, la primera en cruzar la meta fue la madrileña Pilar Fernández Hernández (ISB Cyclistwork), con un tiempo de 1h:03.01 y el puesto 135 de todos los corredores. Cristina Morán Roza (Club Scott BTB Sport) fue segunda con un tiempo de 1H.03:57 y 149 de la general mientras que Alexia Estany Lucas (Soria Ni Te la Imaginas By Victoria) fue tercera con un tiempo de 1H.04:09 y el puesto 154 de la general.

Daniel Mediavilla Molina, octavo en la general de la etapa, fue el mejor biker dentro de la categoría local seguido de Alberto Chicote Abad mientras que Alberto Martín Agudo fue primero en la categoría Legend y Oliver Garrido en la de Abuelo.

La BTT Urbión celebra en estos momentos la segunda etapa de las tres que la componen. La misma lleva a los participantes hasta uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Soria: el entorno del Mirador de la Laguna Negra de Urbión. Un recorrido exigente de 159 kilómetros y 1850 metros de desnivel que atraviesa algunos de los rincones más espectaculares del pinar soriano, combinando senderos técnicos, zonas de alta montaña y paisajes que permanecen grabados en la memoria de cualquier ciclista.