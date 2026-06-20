La BTT Urbión 2026 tiene un líder sólido

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares acoge desde el pasado viernes el BTT Urbión 2026, una cita que congrega a 750 corredores llegados de diferentes puntos de la geografía española. Tras la celebración de la segunda etapa celebrada hoy sábado, el líder de la prueba en la categoría individual masculina es el portugués José Días, vencedor de las dos primeras etapas. En féminas lidera la prueba Alexia Estany Lucas. La prueba pinariega celebra este domingo su tercera y última etapa con una prueba de 55 kilómetros y 1.415 metros de desnivel.

El BTT Urbión 2026 arrancó en la tarde noche del viernes con la celebración de la primera etapa, una ronda que es la mas corta de todas pero, al mismo tiempo, la más bonita y donde más atentos deben estar los participantes por ser nocturna. José Días en la categoría masculina y Pilar Fernández Hernández en la femenina eran los primeros líderes en las pruebas individuales al ser los primeros en cruzar la línea de meta. Con motivo de la jornada de inauguración tenía lugar igualmente la BTTIKids para los más pequeños, una cita en la que participan más de 100 niños.

La jornada de hoy traía consigo la celebración de la etapa reina de la prueba, un trazado de 59 kilómetros y 1.850 metros de desnivel que transitaba, entre otros parajes, por el Mirador de la Laguna Negra. En la categoría masculina la etapa no ha podido estar más igualada con el favorito y vencedor de la edición del año pasado, José Días, al frente de la carrera. La etapa, en su tramo final, fue un mano a mano entre el corredor portugués del Klimatiza Orbea y Alberto Barroso Gómez (Scott Labandida). La etapa se ha resuelto al sprint con victoria del portugués con un segundo de ventaja sobre su rival. La tercera plaza, a casi tres minutos de los dos primeros, fue para Roberto Bou.

Tras lograr una nueva victoria en la segunda etapa, José Días se mantiene al frente de la BTT Urbión en la general masculina. Lidera la misma con un tiempo de 3h.35:58. El segundo puesto es para Roberto Bou Martín a 4.55 del líder mientras que Alejandro Gómez Díez es tercero a seis minutos.

Ya en categoría femenina, el triunfo en la segunda etapa fue para Alexia Estany Lucas (Soria Ni te la Imaginas), con un tiempo de 3h:46.50. La segunda clasificada, Cristina Morán Roza, entraba a casi ocho minutos de una ganadora mientras que la vencedora en la etapa del viernes, Pilar Fernández Hernández, era tercera en meta. De esta forma la corredora del Soria Ni te la Imaginas es la nueva líder de la competición tras acumular un tiempo de 4h:50.59 por lo que aventaja en siete minutos a la segunda clarificada.

Los mejores corredores locales de la general son Daniel Mediavilla Molina y Roberto Chicote Abad. En la prueba por parejas, los navarros Koldo Herrera y David Oteiza dominan con claridad la general.

La BTT Urbión 2026 se solucionará este domingo con motivo de la celebración de la tercera y última etapa, Memorial Iván Herrero. Se trata de una etapa de 55 kilómetros y 1.415 metros de desnivel que discurre por la parte menos conocida del gran pinar de Urbión, pero considerada por muchos amantes del MTB como uno de los escenarios más espectaculares para montar en bicicleta. Un terreno salvaje, técnico y auténtico que pondrá a prueba las habilidad de los participantes y el broche final a la prueba.