Marina Muñoz, convocada por España para la Copa del Mundo de Triatlón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Triatlón (Fetri) ha convocado a la triatleta cuellarana del Deporama Triatlón Soriano para representar a España en la próxima Copa del Mundo de Triatlón que se disputará el 27 y 28 de junio en la localidad húngara de Tiszaujvaros.

Los técnicos de Fetri, Iñaki Arenal y Amado Guerrero han vuelto a contar con Marina Muñoz para una cita internacional de gran exigencia, valorando el buen momento de forma de la cuellarana. Junto a Muñoz, conforman el equipo nacional la valenciana del Bétera Noelia Juan y la madrileña del Fluvial Ana Carballo. En el caso del cuadro masculino, se desplazan hasta Hungría el madrileño del Peñota Pelayo González, el valenciano de Universidad de Alicante Eduardo Blanco y el gallego del Cidade de Lugo Fluvial y ganador del duatlón de Soria 2026, Jarno Pousada.

Cabe destacar que la concentración comenzará el día 25 de junio, y terminará el 29 de junio, en una cita, la de Tiszaujvaros, con gran solera en el continente Europeo, en la que se espera un gran nivel competitivo y en la que se ponen en juego puntos de ranking olímpico. La cita se dirimirá en formatos de eliminatorias y final. La competición se realizará en distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie.

No hay que olvidar que Muñoz, que está acumulando una importante experiencia en este tipo de lides internacionales, participó el pasado 14 de junio en la Copa del Mundo de Huatulco en México, finalizando en decimosexto lugar en una prueba celebrada en distancia sprint.