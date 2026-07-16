La Sub18 de Maján y Chamarro se gana una plaza para el Mundial Sub19 de 2027

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Selección Española Sub-18 masculina cerró el Campeonato de Europa de la mejor manera posible. El conjunto dirigido por Fredison Mosquera derrotó a Bulgaria por 2-3 en un espectacular encuentro y certificó la tercera plaza del Grupo B, logrando además el billete para el Campeonato del Mundo Sub-19 del próximo año. En el partido ante el combinado búlgaro ninguno de los dos sorianos tuvo protagonismo sobre la cancha.

España volvió a demostrar su carácter competitivo en un duelo de máxima exigencia ante la líder del grupo. Los nacionales se adelantaron tras un ajustadísimo primer set (28-30), pero Bulgaria reaccionó para igualar el encuentro al imponerse en el segundo por 25-18.

Lejos de venirse abajo, la selección española recuperó la iniciativa llevándose el tercer parcial por 19-25. Sin embargo, los búlgaros forzaron el desempate tras vencer en el cuarto set por 25-23. En el tie-break definitivo, España mostró su mejor versión en los momentos decisivos para cerrar una valiosísima victoria por 12-15.

Con este triunfo, la Sub-18 masculina finaliza el torneo con un excelente balance de cinco victorias y dos derrotas, concluyendo en la tercera posición del Grupo B y consiguiendo uno de los objetivos más importantes del campeonato: la clasificación para el Campeonato del Mundo Sub-19 del próximo año.