La rabia de Las Celtíberas y el Numantino

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Club Atletismo Numantino y las Celtíberas de Soria valoraron la medida anunciada por el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla yLeón, Luis Miguel González Gago, respecto a una nueva línea de patrocinios deportivos que el Gobierno regional llevará a cabo. Una nueva línea de ayudas que llega tarda para los dos equipos sorianos toda vez que esta temporada, por motivos económicos, no han podido continuar su andadura en la División de Honor del Atletismo Nacional, la más alta del atletismo español.

El pasado martes, el consejero de Presidencia anunciaba la puesta en marcha de un programa de patrocinio institucional dirigido a los equipos de máxima categoría de los deportes federados, «con el doble objetivo de reforzar la proyección y visibilidad de Castilla y León fuera de la Comunidad, y de respaldar al deporte como uno de sus principales elementos de promoción», informa la Consejería de Presidencia.

A la espera de saber cómo se concretas y en qué cantidades estas ayuda, desde el Club Atletismo Numantino y Las Celtíberas de Soria se señalaba que esta propuesta es «una medida largamente reivindicada por los clubes sorianos en los últimos años», por lo que por fin «se hace justicia». Durante alguna temporada, ambos clubes sorianos no pudieron acceder por completo a estas ayudas a no ser considerado el atletismo una deporte equipo, una situación que va a cambiar a partir de ahora, según fuentes de los clubes sorianos .

De ahí que Numantinos y Celtíberas consideren y lamenten que la medida, ser considerados un deportes de equipo, llegue tarde en tanto que ambos clubes sorianos, tras varios años en la elite del atletismo español, no han podido competir esta temporada por motivos económicos. «Sí representa un oportunidad de oro para el Sprint Atletismo León. Como único club de la región en la máxima categoría podrá aspirar a formar un equipo competitivo que le permita consolidarse y poner el nombre de León en lo más alto del atletismo nacional», recuerdan ambos clubes en un comunicado.

Al hilo de esto, el directivo de Las Celtíberas de Soria, Óscar Caso, explicaba que el club llevó en sus equipaciones el logo ‘Castilla y León Nos impulsa’ durante más de un año aunque lo cobraron solo un año lo que les provocó «muchos sinsabores y peleas», hasta el punto de renunciar por «problemas económicos» a participar en la elite del atletismo. El directivo señala que es una buena noticia la nueva línea de ayudas, y se alegra por los clubes, matizando que «para nosotros llega un poquito tarde». «Nos da mucha rabia que después de tanta lucha se haya reconocido al atletismo como un deporte de equipo, que lo es, a parte de individual y que no vamos a poder disfrutarla», añadieron en un comunicado.