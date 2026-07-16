VOLEIBOL
Víctor Chamarro y David Maján acuden a la clausura del campus del Sporting Santo Domingo
Los dos internacionales sorianos con la selección Sub18 que acaba de disputar el Europeo en Italia jugarán con los asistentes del campus de 11.00 a 11.30 horas en el polideportivo de Golmayo
Mañana viernes se clausura el VI Campus de Verano Sporting Santo Domingo-Camaretas, los más de 50 participantes en el segundo turno van a recibir la visita de los internacionales David Maján y Vïctor Chamarro.
Ambos jugadores, formados en las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo, acaban de conquistar la sexta plaza en el Campeonato de Europa Sub-18 de Italia (regresan este jueves a Soria) y se han clasificado para el Campeonato del Mundo Sub-19 del año que viene.
Deportes
La Sub18 de Maján y Chamarro se gana una plaza para el Mundial Sub19 de 2027
Heraldo-Diario de Soria
Maján y Chamarro permanecerán en el Polideportivo de Camaretas entre las 11.00 y las 11.30 horas, aproximadamente, tiempo en el que jugarán partidillos con los participantes en el campus, les explicarán sus vivencias con la selección española y responderán todas las preguntas que les trasladen los más pequeños.