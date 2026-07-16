Víctor Chamarro y David Maján acuden a la clausura del campus del Sporting Santo Domingo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Mañana viernes se clausura el VI Campus de Verano Sporting Santo Domingo-Camaretas, los más de 50 participantes en el segundo turno van a recibir la visita de los internacionales David Maján y Vïctor Chamarro.

Ambos jugadores, formados en las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo, acaban de conquistar la sexta plaza en el Campeonato de Europa Sub-18 de Italia (regresan este jueves a Soria) y se han clasificado para el Campeonato del Mundo Sub-19 del año que viene.

Maján y Chamarro permanecerán en el Polideportivo de Camaretas entre las 11.00 y las 11.30 horas, aproximadamente, tiempo en el que jugarán partidillos con los participantes en el campus, les explicarán sus vivencias con la selección española y responderán todas las preguntas que les trasladen los más pequeños.