El Almazán renueva a Víctor Moreno y De Frutos no sigue

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán sigue dando forma al grupo que Pablo Ayuso tendrá bajo su mando en el Grupo VIII de Tercera División. En este sentido, ha anunciado la renovación del lateral izquierdo Víctor Moreno y la no continuidad de Sergio de Frutos.

La entidad adnamantina ha señalado que Víctor Moreno ha sido uno de los jugadores "destacados", del equipo en la presente temporada, uno de los mejores laterales de la categoría y de ahí la renovación con la entidad blanquiazul. Paralelamente, desde La Arboleda se despedía a Sergio de Frutos después de dos temporadas en la entidad. En este sentido, destacan que su polivalencia le ha permitido jugar tanto de lateral como de central siendo por tanto un jugador "importante" en el equipo como lo demuestran los 63 partidos disputados en estas dos temporadas, 53 como titular. "Desde la S.D. Almazán queremos agradecerle su profesionalidad, compromiso y la calidad humana que ha demostrado desde el primer día. Gran compañero de vestuario, al que deseamos la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y deportivos", indican desde La Arboleda.

Por otra parte, el C.D. Calasanz ha fichado a Álex Médel como nuevo entrenador para su filial, equipo que jugará en la Liga Provincial Aficionados. Álex Médel ha desarrollado toda su carrera como técnico en las categorías inferiores del Sporting Uxama, entidad en la que dirigió al primer equipo durante la dos últimas campañas en la Regional Aficionados de Castilla y León. El club colegial agradecen igualmente el compromiso que Isma y Santi han tenido con el club durante su estancia en el mismo informando que ambos dejan la entidad por motivos personales.