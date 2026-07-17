La Comarca de Pinares, un escenario para no perderse

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La Comarca de Pinares acoge este fin de semana dos pruebas puntuables para el Campeonato de la Liga Norte de Orientación a Pie, cita que es igualmente bonificable para la Liga Aragonesa y la Liga de Castilla y León. Dos jornadas de competición que atraerán al entorno de Vinuesa y Molinos de Duero a unos 450 participantes llegados de diferentes puntos de la geografía de la zona norte de España.

Organizado por el Club de Orientación de Navaleno, la edición de este año ha cambiado de fecha como consecuencia de un cambio en el calendario de competición. En un principio estaba fijado para el mes de mayo pero ese cambio la ha movido al mediados de junio. «La hemos tenido que mover la mitad del verano, vamos a ver cómo va la cosa», recuerda Mario Vidal, director técnico de la prueba, en relación al número de participantes que se dará cita en la comarca quien recuerda que la competición celebrada el año pasado en Vinuesa se concentraron alrededor de 1.400 participantes.

La competición, V y VI de la Liga Norte de Orientación, está dividido en grupos de edad que van desde participantes de 10 años hasta los 75. El grupo más numeroso es el que se engloba entre los 21 y los 35 años. La jornada de competición arrancará el sábado en Vinuesa con salida en las inmediaciones de la ubicación del Motorbeach siendo el Pinar denominado El Cabezo es escenario por el que transcurre el trazado. Por la mañana con un model event o entrenamiento para los participantes y será a partir de las 17.00 horas cuando tenga lugar el inicio de una prueba de media distancia, de 1,5 a 7 kilómetros de recorrido en función del grupo de edad, en la que los participantes deberán pasar por las zonas marcadas por la organización (De 9 a 24, en función de la categoría).

Ya el domingo, desde las 9.30 horas, se celebra la segunda jornada de competición, una cita que se traslada a Molinos de Duero, escenario en el que tiene lugar el trazado por el que deben pasar los competidores. Se trata de una prueba de distancia intermedia, de 2,9 a 10,6 kilómetros en función de la categoría (Y de 10 a 27 puntos de control) a través de un terreno singular, muy agradable y de considerable calidad técnica en el que los participantes deberán hacer frente a una distancia mayor que en la jornada del sábado.

Cabe recordar que las competiciones de Orientación a pie son pruebas cronometradas en las que cada participante, en función de la edad y el nivel técnico, recibe un mapa en el que debe completar un circuito que tiene unos puntos de control o balizas con un orden estricto. El participante debe elegir la ruta más rápida para realizar el recorrido pasando por esos puntos de control que se controlan mediante chip. La entrega de premios está prevista para las 14.00 horas en Molinos.

La de este fin de semana no será la única prueba de orientación a pie que tenga lugar en Pinares este verano. El Club de Orientación de Navaleno ha organizado para el 29 y 30 de agosto pruebas de la Liga Española de Orientación, citas que se desarrollarán en Covaleda y Duruelo en las modalidades de Sprint, Media Distancia y Distancia Larga.