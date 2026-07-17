Tres atletas del Caep Soria participan en el Campeonato de España Sub20 de Albacete

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 830 atletas nacidos entre 2007 y 2008 se darán cita los días 17 y 18 de julio, en el Estadio Universitario de Albacete para disputar el Campeonato de España Sub-20 al Aire Libre. Entre ellos, tres atletas que entrenan en las instalaciones del Caep Soria.

La competición más importante de esta categoría en el calendario nacional llega a tierras manchegas bajo la organización de la Real Federación Española de Atletismo, en estrecha colaboración con la Federación de Atletismo de Castilla La Mancha , el Instituto Municipal de Deportes y el Ayuntamiento de Albacete.

La representación 'soriana' por deportistas que entrena en las instalaciones del Caep Soria correrá a cargo de Alejando Núñez Barrios, atleta del Atlético Málaga, quien participa en las prueba del 400 escenario al que llega con la quinta mejor marca de todos los participantes. La nómina continua con Miguel Gutiérrez Rodríguez, del Clator Orotava, quien acude a la cita con la cuarta mejor marca en los 110 vallas. La nómina de deportistas que entrenan en Soria se completa con la presencia de Álex Rodríguez en salto de altura. El pupilo de Enrique Márquez, del Atlético Badajoz, acude con la sexta mejor marca de los participantes.