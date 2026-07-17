Los Sub18 Víctor Chamarro y David Maján visitan el campus del C.V. Sporting en Camaretas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los internacionales sorianos David Maján y Víctor Chamarro han protagonizado este viernes una visita muy especial al VI Campus de Verano Sporting Santo Domingo-Camaretas, donde han compartido la última jornada de la actividad con los más de cincuenta niños y niñas inscritos en el segundo turno. Los dos jugadores, formados en la cantera del Sporting Santo Domingo, regresaron este jueves de Italia, donde defendieron los colores de la selección española en el Campeonato de Europa Sub-18. Ambos completaron un brillante torneo y contribuyeron a que España lograra la clasificación para el Campeonato del Mundo Sub-19 de 2027, un nuevo éxito para una generación que sigue escribiendo páginas destacadas en la historia del voleibol nacional.

Durante su visita, Maján y Chamarro participaron activamente en los entrenamientos, jugaron con los niños y niñas del campus y respondieron a las preguntas que les formularon los más pequeños sobre su experiencia con la selección española, la competición internacional y su trayectoria deportiva. Su cercanía y naturalidad convirtieron la mañana en un momento inolvidable para todos los asistentes. La presencia de ambos internacionales supone un ejemplo del trabajo de formación que viene desarrollando desde hace años el Sporting Santo Domingo. Tanto Maján como Chamarro se han convertido en un referente para quienes dan sus primeros pasos en el voleibol, demostrando que el esfuerzo, la constancia y la ilusión permiten alcanzar cualquier meta.

El VI Campus de Verano Sporting Santo Domingo-Camaretas, que se ha celebrado durante dos semanas con la colaboración del Ayuntamiento de Golmayo y ha reunido a cerca de un centenar de participantes nacidos entre 2012 y 2019. La visita de David Maján y Víctor Chamarro ha servido como brillante colofón a una edición que vuelve a confirmar el éxito de una iniciativa ya plenamente consolidada dentro del calendario deportivo estival de la provincia. El Sporting Santo Domingo trabaja en la confección de los equipos federados con los que contará la próxima temporada. Quienes deseen practicar este deporte de forma reglada en la campaña 2026-2027 todavía están a tiempo de inscribirse pinchando aquí.