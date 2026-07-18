La renovación 'One Man Club' del BM Soria completa la plantilla amarilla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria cierra la composición de la plantilla para la presente temporada y lo hace con la renovación de su capitán, Fran García Lacarra. El extremo soriano se forjó en las categorías inferiores del club y, a sus 33 años, ha desarrollado toda su carrera deportiva de amarillo.

Esa carrera deportiva le ha permitido tener unos números sobresalientes en la historia del club. Entre esos números se encuentran el haber anotado casi 1.100 goles con la elástica amarilla, una camiseta que se ha enfundado 364 partidos oficiales. De hecho, el jugador soriano ha estado presente en las cinco fases de ascenso a Plata que han disputado los amarillos en toda su historia, la primera de ellas en la temporada 12-13, donde apenas tuvo protagonismo por ser un recién llegado al primer equipo.

El BM Soria, que inicia la pretemporada para militar en Primera División el próximo 6 de agosto, presenta este curso una plantilla con bastantes novedades. Oriol Castellarnau manejará un grupo en el que siguen siete jugadores y hay 10 incorporaciones.

Los amarillos militarán esta temporada en el Grupo B de la tercera categoría del balonmano español junto al resto de equipos de Castilla y León, madrileños, cántabros y asturianos. Comenzarán la temporada a domicilio el 20 de septiembre visitando al Premium Gijón y debutarán en el San Andrés al fin de semana siguiente ante otro recién descendido de Plata como es BM Alcobendas.