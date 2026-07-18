Luis Miguel Barranco se impone en el IX Torneo de Almenar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El IX Torneo de Ajedrez Almenar de Soria se celebró este sábado con la presencia de 44 participantes, un número que pone de manifiesto el crecimiento del torneo. El vencedor de la prueba fue el zaragozano Julián García Meléndez mientras que la segunda y tercera plaza recayó en el soriano Víctor Esteban Chacobo y el madrileño Luis Miguel Barranco Sanz

La edad de los participantes osciló entre los 7 y los 69 años, jugadores procedentes de Soria, Ólvega, La Rioja, Zaragoza, Madrid, Navarra, Barcelona y Almenar de Soria, que estuvo representado con un interesante número de adultos y, sobre todo, menores de edad. La competición se disputó por sistema suizo, a seis rondas, con partidas a un ritmo de 12 minutos más tres segundos por movimiento.

La igualdad entre los participantes quedó demostrada al tener que esperar a la última ronda para conocer al vencedor . Finalmente, el zaragozano Julián García Meléndez impuso su ley al ganar todas las partidas disputadas. Segundo y tercero, empatados a 5 puntos, quedaron el soriano Víctor Esteban Chacobo y el madrileño Luis Miguel Barranco Sanz.

En las categorías inferiores, el barcelonés Eric Cabrejas Solé se aupó al primer puesto de los sub-14 al conseguir 4 puntos. Le secundó el olvegueño Mateo Gil Barragán, con 4, y fue tercero el también olvegueño Oskar Lecumberri Marqués, que logró 3 puntos. En la categoría sub-10, la terna estuvo compuesta por el zaragozano Lorién Horno Martínez (3,5 puntos), la calagurritana Aoiza González Dávila (3) y el soriano Samuil Nenov Velikov (2 puntos).

El Torneo de Ajedrez 'Almenar de Soria' conserva la filosofía de su creación: que los padres y madres que acompañan a sus hijos durante el año disfruten de una competición amistosa en la que jugar unas partidas. Por eso, el Torneo premia a los tres mejores padres, ajedrecísticamente hablando, que, en esta edición, fueron Anastas Nenov Atanasov, Juan Antonio Lecumberri Eguinor y Francois Bercovici.

En esa misma línea, uno de los premios más deseados es el de la mejor pareja padre-hijo, que, en esta edición, fue a parar a Rolando Francisco González Molieri y su hijo José Kref González Dávila.

En total, el IX Torneo de ajedrez “Almenar de Soria” repartió 13 trofeos y 140 euros en metálico entre los primeros clasificados de las distintas categorías. El Torneo fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Almenar de Soria en colaboración con el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia.