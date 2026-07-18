Héctor Díez Severino revalidad el título de campeón de España

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El patinador soriano Héctor Díez Severino se proclamó campeón de España de patinaje artístico durante el XXXIV Campeonato de España de esta modalidad deportiva que desde el pasado jueves se desarrolla en Salou. El integrante del Club de Patinaje Cunit forjó el triunfo en el programa corto donde firmó una actuación magistral.

Héctor Díez Severino, vigente campeón del Mundo, llegaba a la cita con el Nacional con la vitola de favorito tras haberse programado campeón de España en las citas de 2024 y 2025. También consciente de la dificultad de la empresa por tener como rivales, entre otros, a Unai Cereijo, vigente subcampeón del mundo júnior, y Lucas Yañez, subcampeón del Mundo.

Héctor Díez Severino (Club Patinaje Cunit) logró el título de campeón de España al sumar 263.94 puntos totales entre los programas largos y cortos, firmando un 101.34 en contenido técnico y 61.04 en impresión artística. La segunda plaza recayó en Unai Cereijo (Club Patinaje Maxia), patinador gallego que firmó 255 puntos. El tercer puesto del pódium en la categoría absoluta fue para Lucas Yañez Pérez (Club Maxia), quien finalizó con una puntuación de 234.40 puntos.

Héctor Díez durante el ejercicio del programa corto.HDS

El Campeonato de España para Héctor Díez comenzó el pasado viernes con el desarrollo del programa corto, una prueba en la que el soriano ofreció una auténtica exhibición de patinaje. En una ejercicio en el que representó un eclipse solar con un fondo de música clásica de piano, y donde no se esperaba una gran diferencia entre los concursantes, el soriano se alzaba con el primer puesto tras un ejercicio casi perfecto a nivel técnico y coreográfico así como en las transiciones entre un ejercicio y otro. En ese programa corto, que se suma al largo para establecer la clasificación final, Héctor Díez Severino lograba el primer puesto al firmar una puntuación de 101.56, una puntuación cercana al récord del mundo. Unai Cereijo era segundo en el programa corto con 92.24 mientras que el tercer puesto recaía en Genicio Ferrán Clavero con 84.57. Una diferencia de puntos entre primero y segundo que fue clave para obtener el título nacional.

En el programa largo ejecutado el sábado, el patinador soriano desarrolló un ejercicio bajo música de tango, desplegando unos ejercicios (saltos, piruetas y otros elementos que son obligatorios), que se adaptaron al ritmo de la música. Una buena actuación con algún pequeño error en alguno de los elementos que unido a la gran actuación de Unai Cereijo en el programa largo hizo que la ventaja del primer día de competición fuera clave para alzarse con el título nacional.

El soriano es uno de los referentes del patinaje mundial y buena prueba de ello es que en 2025 lo ganaba todo, Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa y Campeonato de España, un bagaje que le permitió ser igualmente elegido mejor Deportista Soriano de 2025. Tras proclamarse campeón de España, el patinador soriano fijará su vista en sus próximos objetivos importantes de competición. El Campeonato de Europa que tendrá lugar en el mes de septiembre en Italia y el Mundial se celebrará en octubre en Paraguay. En Salou se pusieron en juego igualmente los títulos de patinaje artístico femenino e igualmente en la categoría júnior.