Héctor Díez, el rey del deporte soriano

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino fue el nombre propio de la 53 Gala Provincial del Deporte, que en la tarde del jueves se celebró en el Palacio de la Audiencia y en la que se reconocieron los éxitos de los deportistas sorianos a lo largo de este 2025 que encara su recta final. La Asociación Soriana de la Prensa Deportiva (ASPD), en colaboración con Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento, organizó un año más un evento que fue presentado por los periodistas Ana Esther Méndez y José Carlos San José. Más de noventa reconocimientos para poner en valor el esfuerzo, el trabajo y los grandes resultados del deporte de la provincia. En esta edición, Héctor Díez fue el gran triunfador para poner el colofón a un año redondo repleto de éxitos.

Díez Severino lo ganaba todo en este 2025 y fue en octubre cuando lograba su triunfo más importante al proclamarse en Pekín campeón del mundo. La Copa del Mundo, el Europeo y el Nacional completaban su brillante palmarés. Héctor tomaba el relevo de los atletas Marta Pérez y David José Pineda, vencedores en 2024, para conseguir su segundo Premio Provincial del Deporte tras el logrado en 2022. Díez Severino superó a Marta Pérez (siete entorchados) y al atleta discapacitado David José Pineda (uno) en una reñida votación del jurado calificador.

El presidente de la ASPD, Luis Martínez Mínguez, fue el encargado de abrir la gala para resaltar los logros de los deportistas sorianos durante 2025. El responsable de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno, cerraba el acto.

El Palacio de La Audiencia, como en las últimas ediciones, fue el escenario para reconocer los méritos de una lista extensa de deportistas que parten, según el criterio de los profesionales de la ASPD, con unas premisas exigentes de valoración: ser campeones de España en su disciplina o internacionales, además del reconocimiento a las entidades y clubes por los logros obtenidos, los ascensos de categoría y los campeonatos de liga. Un listón elevado que no reduce la nómina de señalados con más de noventa deportistas y entidades de más de una docena de modalidades deportivas, como destacó Martínez Mínguez.

En esta edición se reconocieron a una treintena de campeones de España y una veintena de internacionalidades en un amplio abanico de disciplinas. Un dato que pone de manifiesto los numerosos éxitos conseguidos.

Los otros tres distinguidos de manera destacada en la edición de 2025 fueron Diego Arribas Pérez, Premio Deporte Especial, en la modalidad adaptada de equitación en doma clásica; Andrés Soto García, Premio Numancia 2017, por su vinculación al deporte y su trayectoria en la gestión; y Adriana Verde Lázaro, Premio Hermandad de Donantes de Sangre al Deportista Promesa, por su oro en el Europeo de kickboxing.

La lista de distinciones se ampliaba a más de 90 galardonados en las diferentes modalidades, especialidades y disciplinas que se practican en Soria con campeones de España, internacionales, campeones de Liga o Copa, ascensos y diferentes reconocimientos, entre otros méritos. Una extensa relación de homenajeados que habla del buen momento y de los resultados satisfactorios del deporte en Soria. Todos recibieron su premio en la Gala.

Los logros a lo largo de 2025 de Héctor Díez Severino son los entorchados en el Campeonato del mundo de Patinaje Artístico en Pekín, el oro en el Nacional en Figueres y el título de campeón de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, en libre individual, en Reggio Emilia (Italia). Unos títulos por los que alcanza su segundo reconocimiento como mejor deportista soriano, que suma al recibido en la edición de 2022. Ya recogió la distinción al mejor deportista promesa en edad cadete. La progresión ha quedado refrendada a lo largo de los últimos años hasta convertirse en el mejor patinador del mundo por méritos propios.

El deporte soriano se vistió de etiqueta para recoger los frutos del trabajo realizado a lo largo de todo un año. 2025 llega a su recta final y los deportistas de la provincia ya piensan en próximos retos en las diferentes modalidades y especialidades deportivas.