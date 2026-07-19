Heraldo-Diario de Soria

En fotos: Jornadas de orientación en la comarca de Pinares

Unos 450 competidores del norte de España participan este fin de semana en las pruebas de la Liga Norte celebradas entre Vinuesa y Molinos de Duero

450 competidores participan este fin de semana en las pruebas celebradas en la comarca de Pinares.

450 competidores participan este fin de semana en las pruebas celebradas en la comarca de Pinares.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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La comarca de Pinares se ha convertido este fin de semana en el epicentro deportivo con la celebración de la V y VI prueba de la Liga Norte de Orientación a Pie, organizada por el Club de Orientación de Navaleno. Tras los entrenamientos previos y el inicio de las distancias medias en Vinuesa durante la tarde del sábado, la competición congrega a unos 450 participantes de entre 10 y 75 años procedentes de diversos puntos de la geografía nacional. Las imágenes capturan la destreza y el ambiente de los deportistas equipados con mapas y chips de control, quienes afrontan un exigente recorrido técnico en un entorno natural único antes de trasladar la jornada final del domingo a los parajes de Molinos de Duero.

450 competidores participan este fin de semana en las pruebas celebradas en la comarca de Pinares.

450 competidores participan este fin de semana en las pruebas celebradas en la comarca de Pinares.MonteseguroFoto

Pasión por la orientación

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Pasión por la orientación

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