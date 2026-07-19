En fotos: Jornadas de orientación en la comarca de Pinares

La
comarca de Pinares se ha convertido este fin de semana en el epicentro deportivo con la celebración de la , organizada por el Club de Orientación de Navaleno. Tras los entrenamientos previos y el inicio de las distancias medias en Vinuesa durante la tarde del sábado, la competición congrega a unos 450 participantes de entre 10 y 75 años procedentes de diversos puntos de la geografía nacional. Las imágenes capturan la destreza y el ambiente de los deportistas equipados con mapas y chips de control, quienes afrontan un exigente recorrido técnico en un entorno natural único antes de trasladar la jornada final del domingo a los parajes de Molinos de Duero. V y VI prueba de la Liga Norte de Orientación a Pie
450 competidores participan este fin de semana en las pruebas celebradas en la comarca de Pinares. MonteseguroFoto
Pasión por la orientación
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