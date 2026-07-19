Un cangrejo de 14 centímetros destaca en la III Jornada Intergeneracional del Burgo

Publicado por Sandra Guijarro EL BURGO Creado: Actualizado:

El río Ucero volvió a convertirse este domingo en punto de encuentro para aficionados de todas las edades con la celebración del III Concurso Intergeneracional de Pesca de Cangrejo, una cita ya habitual en el verano burgense y organizada por la Sociedad de Pescadores Ríos Abión y Ucero. La actividad reunió a 34 participantes, entre vecinos del municipio y pescadores llegados desde distintos lugares del país, que se distribuyeron desde primera hora de la mañana por las orillas del cauce.

La jornada sirvió para enganchar a los más jóvenes al deporte de la pesca.SANDRA GUIJARRO

El certamen se desarrolló en dos modalidades: parejas —formadas por familiares o amigos— e individual. En la categoría por parejas, los campeones fueron Iñaki Arcos e Iker Arcos, que lograron un destacado registro de 278 cangrejos. En la modalidad individual, el gran protagonista de la jornada fue J. Luis Abejer, que se alzó con tres premios: el de mayor número de capturas, con 177 piezas; el de mayor peso conjunto de los diez cangrejos más grandes, con 668 gramos; y el reconocimiento al cangrejo de mayor tamaño, gracias a un ejemplar de 14 centímetros.

La organización quiso también destacar a los participantes más jóvenes. Mario González recibió el premio al mejor socio joven, mientras que Enzo de Leonardo fue reconocido como mejor joven del certamen.

A lo largo de la mañana se retiraron del río 2.521 cangrejos señal (Pacifastacus leniusculus), una especie catalogada como exótica invasora por su capacidad de colonización y su impacto sobre la fauna autóctona. La captura de estos ejemplares contribuye al control de la especie, cuya pesca —junto a la del cangrejo rojo de las marismas— es habitual en los meses de verano por el interés gastronómico que despierta entre los aficionados.

La jornada transcurrió en un ambiente distendido y familiar, con participantes de distintas generaciones compartiendo reteles, anécdotas y momentos de convivencia en plena naturaleza. El Ucero volvió a ser escenario de una de las actividades más esperadas del verano en El Burgo de Osma, que este año reforzó su carácter participativo y su atractivo para los amantes de la pesca tradicional