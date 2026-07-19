Pescan 2.500 cangrejos en un pueblo de Soria, el más espectacular de 14 centímetros

El río Ucero acogió la III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo, una cita organizada por la Sociedad de Pescadores Ríos Abión y Ucero que reunió a 34 participantes y se saldó con la captura de 2.521 ejemplares de cangrejo señal. La actividad sirvió para concienciar sobre el control de esta especie invasora y fomentar el relevo generacional en la pesca tradicional.En el plano competitivo, Iñaki Arcos e Iker Arcos vencieron en la modalidad de parejas con 278 capturas. En la categoría individual, J. Luis Abejer fue el gran triunfador de la mañana al adjudicarse tres premios: el de mayor número de piezas (177), mayor peso (668 gramos) y el ejemplar más grande del torneo, que alcanzó los 14 centímetros de longitud. La organización también distinguió a los jóvenes Mario González y Enzo de Leonardo por su participación.
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo
III Jornada Intergeneracional de Pesca de Cangrejo