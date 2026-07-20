El Grupo Herce completa la dirección de juego con el fichaje de André Seifert

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación del colocador André Seifert, de 18 años y 1,82 metros de altura, que llega procedente del Conqueridor Valencia para sumarse al proyecto celeste.

La llegada de Seifer cubrirá la vacante dejada por Bernat Castellà, quien no continuará en la disciplina soriana tras alcanzar un acuerdo económico con el club para poner fin a su vinculación y emprender una nueva etapa deportiva en el Lleida.

Pese a su juventud, Seifert ha destacado por su progresión en la estructura del conjunto valenciano, donde ha continuado su formación en una de las entidades de referencia del voleibol nacional. Su llegada a Soria supone un nuevo paso en su crecimiento deportivo, incorporándose a un club con una amplia trayectoria en el desarrollo de jóvenes jugadores.

Desde el Grupo Herce Soria se valora especialmente su proyección, su capacidad de trabajo y su buena interpretación del juego. El club considera que reúne las cualidades necesarias para seguir evolucionando en un entorno de máxima exigencia y aportar competitividad a la dirección del juego durante una temporada larga y exigente.

Con esta incorporación, el Grupo Herce Soria mantiene su apuesta por combinar experiencia y juventud, sumando a su plantilla un jugador con un importante margen de crecimiento y convencido de que el trabajo diario será la mejor herramienta para continuar su evolución.

El fichaje de André Seifert supone un nuevo paso en la confección del equipo soriano para la temporada 2026/27, en la que el conjunto celeste volverá a competir con la ambición de mantenerse entre los referentes de la Superliga Masculina.