Las fotos de la celebración: Soria se tiñe de fiesta para celebrar la segunda estrella de La Roja

Explosión de alegría en la Plaza Mayor de Soria tras proclamarse España campeona del mundo.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La tensión de los noventa minutos y la prórroga dio paso a una explosión de alegría colectiva en el corazón de Soria. Con el pitido final y el definitivo 1-0 en el marcador, la Plaza Mayor se convirtió en el epicentro de una fiesta histórica. Abrazos, cánticos y banderas al viento marcaron el inicio de una noche de celebraciones en la que los aficionados sorianos festejaron por todo lo alto la conquista del segundo Mundial de la selección de Luis de la Fuente. En esta galería recogemos los mejores momentos, las sonrisas y la emoción de una afición entregada a La Roja.