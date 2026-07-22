La SD Ágreda logra el ascenso de categoría

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Lo estuvo peleando hasta el último minuto de juego, pero finalmente no pudo conseguir el ascenso a la Primera Regional Aragonesa sobre el césped. La Sociedad Deportiva Ágreda caía en la eliminatoria final ante el CD Monreal, tras ganar en su campo (1-0), y perder siete días más tarde en feudo turolense (2-0), en cuatro minutos de infausto recuerdo. De todas forma, aún quedaba abierta la puerta de lograrlo en los despachos, como consecuencia de ascensos y descensos de categoría. Esta posibilidad se ha confirmado de manera positiva para sus intereses.

Al término de la pasada temporada el CD Sadabense descendía de Regional Preferente, con derecho, por tanto, a participar en el Grupo 3 de la Primera Regional. Sin embargo, ha decidido renunciar a inscribirse, dejando una plaza vacante que, según resolución del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, y siguiendo méritos deportivos al ser el equipo con mejor clasificación en el play off de ascenso, corresponde a la SD Ágreda.

La delicada situación de la SD Tarazona, a la espera de conocer el futuro de la entidad, desgraciadamente abocado a la desaparición debido a la abultada deuda que arrastra, ha dilatado la decisión de conocer si se producía o no este ascenso. Una vez dada oficialidad a la noticia desde la directiva ya se trabaja en la planificación de la campaña. Ángel Ruiz seguirá siendo el entrenador de la primera plantilla. Se trata de un hombre de la casa ya que lleva prácticamente toda la vida ligado a la estructura del club agredeño. Será su segundo año consecutivo en el banquillo senior.

Para Javier Bajo, presidente de la entidad, «es una persona que ama el fútbol más que nadie en el pueblo». En cuanto a la confección de la plantilla las noticias son bastante positivas. «Hay un compromiso firme, y tenemos más de 30 jugadores para realizar la pretemporada. Son chicos jóvenes, algunos ascienden del juvenil, y podemos decir que hay una buena hornada. Hay equipo de cara al futuro».

Sin concretar fecha para comenzar los entrenamientos, podría producirse en los primeros días de agosto, el inicio de la competición está previsto para el 6 de septiembre, en una liga en la que volverán a reeditarse los derbies del Moncayo. «Tenemos una relación muy buena. Ya he hablado con varios directivos».

Para Bajo el objetivo deportivo pasa por la permanencia, pero lo más importante «que haya fútbol en Ágreda, y que los chavales tengan la oportunidad de jugar».