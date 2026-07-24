Marcelino Maté: "Ha sido un mal año deportivo para Castilla y León"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol celebró su Asamblea General Ordinaria con la asistencia de 50 asambleístas, además de invitados y el seguimiento online en directo a través de los medios digitales RFCYLF. Durante la misma el C.D. Calasanz, representados por Ángel Calvo Córdova y Gonzalo Irigoyen, recibió el trofeo que le acredita como campeón del Grupo A de la Regional Aficionados. Igualmente fue reconocido el canterano del equipo cadete regional, Sergio del Río Arancón, como máximo goleador del curso.

El presidente de RFCYLF, Marcelino Maté, se ha dirigido a los asambleístas tras la consecución del título mundial: “El Campeonato del Mundo nos ha hecho muy felices. Conseguir otra estrella para el fútbol español habla de lo bien que se trabaja con las categorías inferiores de nuestras selecciones y, por supuesto, de nuestra Selección Absoluta. El Estadio José Zorrilla fue testigo de la clasificación de la Selección para este Mundial. Y el segoviano Jorge de Frutos participó de ese momento. Estamos orgullosos y agradecidos de todo ello (…)” pero también, Marcelino Maté se ha referido al mal año deportivo de Castilla y León: “pero no hay que obviar que éste ha sido un mal año deportivo para Castilla y León. Los descensos de Mirandés y Cultural; la no clasificación para el play off de ascenso a Primera División del Burgos C.F. con unos puntos que siempre daban opción a jugarlo, y los no ascensos de Ponferradina, Zamora, Numancia o Villa de Simancas, después de la buena temporada realizada, empañan, y mucho, el fútbol de Castilla y León. Cuando ves la dificultad para tener tantos equipos en las primeras categorías del fútbol español, te das cuenta de su importancia. No queda otra sino agradecer su esfuerzo y ayudarles para que puedan volver y continuar arriba”.

Ángel Calvo Córdova y Gonzalo Irigoyen con la copa de campeones del Grupo A de la Regional Aficionados.@calasanzsoria

Además, ha anunciado que el Grupo VIII de Tercera RFEF podrá verse esta temporada en directo y en abierto: “vamos a firmar un acuerdo de colaboración con CYLTV para que, por primera vez de manera conjunta, cada fin de semana haya fútbol de Tercera División en nuestra televisión autonómica. Ojalá que sirva para que los equipos sigan creciendo y tanto ellos como sus patrocinadores y colaboradores tengan la visibilidad que se merecen”.

La Asamblea General ha aprobado la memoria de actividades presentada con casi 40.000 partidos disputados y 60.000 licencias tramitadas en la temporada 2025/2026. El plan de competición 2026/2027 ha salido adelante con el apoyo unánime de la Asamblea, como todos los puntos del orden del día, por lo que ya están disponibles los calendarios regionales de fútbol y Tercera División de Fútbol Sala.

Una vez concluida la Asamblea, se ha procedido a la entrega de trofeos y condecoraciones a los campeones regionales de fútbol y fútbol sala; así como del trofeo RFCYLF CaixaBank al Juego Limpio y los títulos de máximos goleadores y porteros menos goleados. La RFCYLF ha hecho entrega de sus medallas a Jorge de Frutos, quien no ha podido asistir por encontrarse en pretemporada con su equipos; así como a los árbitros Gorka Mazo Maruri y Samuel García Aguilera, por su internacionalidad en fútbol playa y ascenso a Primera División como árbitro asistente, respectivamente. Igualmente, el benaventano David Novoa ha recogido su medalla de oro por la consecución del Campeonato de Europa con la Selección Nacional Absoluta de Fútbol Sala el pasado mes de febrero.