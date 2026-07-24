Este sábado comienza el Torneo Voley Plaza-Vichy Catalán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El coso de San Benito acoge desde este sábado y hasta el próximo dos de agosto una nueva edición del Torneo de Voley Plaza-Vichy Catalán, una de las citas históricas del deporte estival soriano. En la edición de esta año hay inscritas 340 parejas que, dentro de las diferentes categorías, jugarán por llegar a las finales que se celebran el día 2 de agosto.

El torneo de Voley Plaza está dividido en varias categorías que van desde las inferiores, Sub 11 y Sub14, para cuatro y tres jugadores en equipos mixtos, hasta Sub 18, Popular y Open, por parejas en equipos masculinos, femeninos y mixtos. Con esta última categoría arranca este sábado un torneo que garantiza que cada equipo inscrito dispute al menos tres partidos.

Ya el lunes comenzarán en horario matinal los encuentros de las categorías inferiores mientras por la tarde tendrán lugar los partidos de categorías absolutas. La competición se desarrollará hasta el próximo fin de semana, momento en el que tienen lugar las rondas finales con la lucha por el primer puesto el domingo día 2.