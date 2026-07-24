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Este sábado comienza el Torneo Voley Plaza-Vichy Catalán
El campeonato que tiene lugar en el coso de San Benito acoge sus primeros encuentros a las 20.00 horas con las categorías populares. La cita que se prolonga hasta el próximo día 2 cuenta con 340 inscritos
El coso de San Benito acoge desde este sábado y hasta el próximo dos de agosto una nueva edición del Torneo de Voley Plaza-Vichy Catalán, una de las citas históricas del deporte estival soriano. En la edición de esta año hay inscritas 340 parejas que, dentro de las diferentes categorías, jugarán por llegar a las finales que se celebran el día 2 de agosto.
El torneo de Voley Plaza está dividido en varias categorías que van desde las inferiores, Sub 11 y Sub14, para cuatro y tres jugadores en equipos mixtos, hasta Sub 18, Popular y Open, por parejas en equipos masculinos, femeninos y mixtos. Con esta última categoría arranca este sábado un torneo que garantiza que cada equipo inscrito dispute al menos tres partidos.
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El Torneo de Voley Plaza-Vichy Catalán 2026 contará con 340 participantes
Heraldo-Diario de Soria
Ya el lunes comenzarán en horario matinal los encuentros de las categorías inferiores mientras por la tarde tendrán lugar los partidos de categorías absolutas. La competición se desarrollará hasta el próximo fin de semana, momento en el que tienen lugar las rondas finales con la lucha por el primer puesto el domingo día 2.