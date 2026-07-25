Octavo puesto de Ramírez Fabal en lanzamiento de disco del Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El estadio Ciudad de Málaga acogió el viernes la primera jornada del 106 Campeonato de España de Atletismo, una cita en la que competieron en lanzamiento de disco los soriano Luis Manuel Ramírez Fabal y Marina Clavijo.

En la prueba masculina, el deportista del F.C. Barcelona finalizó en la octava posición del concurso con una marca de 53.82, por debajo de su mejor marca de la temporada. El ganador del concurso masculino y campeón de España fue Diego Casas con un lanzamiento de 63.85.

Ya en la competición masculina tomó parte la deportista de Fuensáuco, Marina Clavijo, del Avinent Manresa, quien no tuvo suerte con sus lanzamientos e hizo una marca de 41.39, por debajo de las casi 48 metros con la que acudía al Nacional. El mejor resultado de todos los firmó en la prueba femenina Inés López con un lanzamiento de 59.28.