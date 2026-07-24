El primer derbi entre Calasanz y Almazán será en noviembre en el José Andrés Diago

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán y el C.D. Calasanz ya conocen la hoja de ruta de la temporada 26-27 en el Tercera Federación tras la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol. Ambos equipos sorianos comenzarán la temporada jugando como locales teniendo lugar el primer duelo provincial entre ambos a mediados de noviembre en el José Andrés Diago de la capital.

Fran Valero se dirige a sus jugadores durante un entrenamiento.Montesegurofoto

La temporada en Tercera División comenzará el próximo 5-6 de septiembre y lo hará con el C.D. Calasanz debutando en la categoría como local. Los de Fran Valero se estrenarán ante el C.D. Guijuelo, un rival complicado en tanto que los chacineros son firmes candidatos al ascenso a Segunda Federación. También debutará en casa la S.D. Almazán al recibir en La Arboleda a Unionistas B.

El primer desplazamiento de los colegiales, ya en la segunda jornada, será al alfoz de León para medir sus fuerzas con el Virgen del Camino mientras que los adnamantinos no saldrán en su primer desplazamiento de la Ribera ya que visitan a la Arandina.

El primer derbi entre ambos equipos en esta categoría tendrá lugar en la undécima jornada (14-15 de noviembre), en el José Andrés Diago de la capital. La vuelta en La Arboleda tendrá lugar en la jornada 28, en el último fin de semana de marzo de 2027. Será un derbi especial en tanto que el próximo año los dos clubes sorianos celebran su efeméride, el Almazán su 60 cumpleaños y el Calasanz 40.

La segunda vuelta del Grupo VIII comienza el 17 de enero y el final de la competición tendrá lugar el 8-9 de mayo de 2027. Los dos equipos sorianos terminarán la fase regular como locales. El Almazán recibiendo a La Virgen del Camino y el Calasanz haciendo lo propio con el Atlético Mansillés. Calendario del Grupo VIII de Tercera Federación.