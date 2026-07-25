Alfonso Izquierdo es bronce en el Campeonato de España de Duatlón Cros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El duatleta soriano del Deporama Triatlón, Alfonso Izquierdo, ha finalizado en tercera posición del Campeonato de España de Duatlón Cros celebrado en Calahorra. La localidad riojana acoge además los nacionales de Acuatlón Cros y Triatlón Cros por lo que se calcula la presencia de 1.400 deportistas.

Los participantes en la categoría elite del Nacional de Duatlón Cros en la que competía el soriano debían hacer frente a un recorrido inicial de carrera a pie con dos vueltas a un circuito hasta sumar 5,8 kilómetros. Posteriormente llegaba un sector de ciclismo BTT de 24 kilómetros en una sola vuelta a un trazado para finalizar con una última transición de carrera a pie de casi tres kilómetros.

En esa categoría elite masculina Sergio Correa se imponía con un tiempo de 1:24:45, superando a Javier Álvarez (1:25:53), del Stadium Casablanca Mapei, y el propio soriano Alfonso Izquierdo (1:26:04). Cuarto y quinto eran Fernando Carmona, de Cidade de Lugo Fluvial, y Rubén Velázquez, del Club Natación Reales. En categoría Sub23 se anotaba el título Javier Álvarez, por delante de Fernando Carmona y de Gerard Rodríguez, del Prat Triatló 1994. En la clasificación por equipos se imponía el Stadium Casablanca Mapei, por delante de Prat Triatló 1994.

El Deporama Triatlón Soriano tenía igualmente representación en la prueba elite femenina. Eva María Sánchez lograba la victoria en esta categoría con un tiempo de 1:41:48, por delante de Pilar Arias, de Tri Infinity Móstoles, y Lucía Gracia, del Stadium Casablanca Mapei. La cuarta y quinta plaza eran para Marina Casals, de Deporama Triatlón Soriano (1:45:51), y Zoila Sicilia, del E-Triatlón Valladolid. En la categoría Sub23 se imponía Lucía Gracia, superando a Zoila Sicilia, y Paula Navas, de Tri Infinity Móstoles. La victoria por Cubes en la categoría Élite era para el Triatló 1994, por delante de Tri Infinity Móstoles.