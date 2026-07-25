Nacho Barranco y María Girona ganan la XI Carrera Popular Vivir es Increíble de Quintana

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Las calles de Quintana Redonda se han llenado de atletas populares, grandes y pequeños, con motivo de la XI Carrera Popular Diego Barranco ‘Vivir es increíble’ una cita con la que la localidad rinde homenaje al deportista cantarero. Los vencedores en la categoría absoluta fueron Diego Barranco y María Girona en una prueba que finalmente rondó los 600 participantes.

La cita popular comenzó con las prueba de categorías inferiores con distancias que oscilaron entre los 50 y los 900 metros. Finalizadas estas pruebas, tuvieron lugar la carrera sénior, juvenil y veteranos. En la sénior masculina los participantes tenían que hacer frente a un trazado de 8.100 metros. Tras el primer paso por meta, ya se había formado un trío de cabeza formado por Nacho Barranco, Jaime Arizmendi y Jorge Omeñaca. En el segundo paso, la carrera la comandaban los dos primeros y fue en la última vuelta donde Nacho Barranco, ganador en ediciones anteriores, se imponía de nuevo en la línea de meta por delante de Jaime Arizmendi y Jorge Omeñaca. En categoría juvenil el vencedor fue Luis Recio mientras que en Veteranos A y B los primeros en cruzar la línea de meta fueron Francisco Javier Sanz y Carmelo Antón, seguido este último de clásicos de las pruebas populares como Miguel Ángel Romero y Óscar Vera.

Una participante durante el recorrido.MONTESEGURO FOTO

En la prueba femenina, Marina Girona repitió el triunfo logrado el año pasado seguida de Laura Pérez y Miriam Barranco. En categoría juvenil se impuso Elisabeth Giaquinta mientras que las vencedoras en categoría veteranas fueron Laura Gallardo y Rosa María Carnicero.

La cita arrancó con la prueba de las categorías inferiores.MONTESEGURO FOTO

El deportista cantarero al que se rendido homenaje en Quintana Redonda falleció en febrero de 2016 como consecuencia de una enfermedad. Como atleta, fue uno de los deportistas sorianos con mayor proyección junto a Marta Pérez, en especial en pruebas combinadas, especialidad en la que entrenó en el grupo formado por Enrique Márquez en el Caep Soria. Diego Barranco comenzó pronto, desde categoría júnior, a destacar en esta especialidad en Campeonatos de Castilla y León y Campeonatos de España subiendo al pódium. Su progresión fue continua llegando a proclamarse campeón de España Promesa en 2013 en una cita donde destacó igualmente el balaguero Daniel Arancón. Estos resultados le llevaron a ser internacional con España, una carrera que se vio truncada con la aparición de una enfermedad contra la que luchó durante dos años. Un deportista superdotado al que ayer se recordó en su localidad, Quintana Redonda.