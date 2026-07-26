Arranca en el coso de San Benito el XII Torneo de Voley Plaza de Soria: las fotos

Inauguración del XII Torneo de Voley Plaza en el coso de San Benito de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El XII Torneo de Voley Plaza dio su pistoletazo este sábado por la tarde en la plaza de toros de Soria, reuniendo a más de 370 participantes entre deportistas populares y federados. La competición arranca con la fase de grupos en distintas modalidades (Sub 11, Sub 14, Sub 18, Popular y Open), disputándose las categorías inferiores por las mañanas y las categorías absolutas y federadas por las tardes/noches. Cada equipo tiene garantizados al menos tres partidos a lo largo de un torneo que se extenderá durante toda la semana hasta el próximo domingo 2 de agosto.