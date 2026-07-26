Heraldo-Diario de Soria

Arranca en el coso de San Benito el XII Torneo de Voley Plaza de Soria: las fotos

La cita veraniega dio comienzo este sábado 25 de julio con categorías desde Sub11 hasta Open, y se prolongará con partidos diarios hasta la gran jornada de finales el 2 de agosto

Inauguración del XII Torneo de Voley Plaza en el coso de San Benito de Soria.

Inauguración del XII Torneo de Voley Plaza en el coso de San Benito de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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El XII Torneo de Voley Plaza dio su pistoletazo este sábado por la tarde en la plaza de toros de Soria, reuniendo a más de 370 participantes entre deportistas populares y federados. La competición arranca con la fase de grupos en distintas modalidades (Sub 11, Sub 14, Sub 18, Popular y Open), disputándose las categorías inferiores por las mañanas y las categorías absolutas y federadas por las tardes/noches. Cada equipo tiene garantizados al menos tres partidos a lo largo de un torneo que se extenderá durante toda la semana hasta el próximo domingo 2 de agosto.

Inauguración del XII Torneo de Voley Plaza en el coso de San Benito de Soria.

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Voley Plaza 2026

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