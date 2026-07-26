Víctor Jiménez se adjudica el IV Slalom Borobiastruz

El vencedor de la prueba durante una de las pasadas al circuito.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escudería Bnno Racing celebró este fin de semana el IV Borobiastruz, prueba de Slalom que contó con 14 participantes. El vencedor de la prueba fue Víctor Jiménez Márquez, quién a los mandos de un Renault 19 16V, marcó el mejor tiempo de todos los participantes.

La prueba consistía en dar dos vueltas cronometradas a un circuito de dos kilómetros de carácter semiurbano, un recorrido muy corto pero igualmente muy técnico. El más rápido de todos los pilotos fue Víctor Jiménez, quien marcó un tiempo de 1:33.8. La segunda plaza recayó en Armando Marina de Diego a los mandos de un Peugeot 206 HDI con una marca de de 1:38.8, apenas unas centésimas sobre el tercer clasificado. Ese tercer cajón en el pódium fue para Pablo Sanz Ayllón quién, a los mandos de un BMW E46 320TD, marcaba un tiempo de 1:39.1.

La cita en Borobia, no puntuable para ninguna prueba, es la quinta actividad organizada por la Escudería Bnno Racing para este 2026. La siguiente actividad programada por el club soriano tendrá lugar el último fin de semana de septiembre con la II Subida a Medinaceli mientras que el fin de semana del 23-24 de octubre tiene lugar el III Slalom de Almazán.