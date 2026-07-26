Ignacio Bernardo es cuarto en el concurso de salto de altura del Campeonato de España

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El atleta asturiano que entrena en las instalaciones del Caep Soria, Ignacio Bernardo, se quedó a las puertas de la medalla en salto de altura en el 106 Campeonato de España de Atletismo Absoluto que se celebra en el estadio Ciudad de Málaga. En lanzamiento de peso un ex deportista de las instalaciones sorianas, Fabrizio Scontrini, se proclamaba campeón nacional.

Ignacio Bernardo, del Club Capex, finalizaba en cuarta posición del Nacional con un salto de 2,10, mejor marca personal de la temporada. Era la misma marca que el tercer clasificado, Edgar Climent, quien finalizaba tercero al haber realizado los cuatro primeros saltos sobre cuatro alturas diferentes sin hacer nulos. El vencedor del concurso fue Martí Cisse con una marca de 2.13.

Ya en lanzamiento de peso el también deportista que entrena en las instalaciones sorianas, Aimar Alustiza (Txindoki), finalizó en la octava posición con una marcad de 16.46. En esta disciplina se proclamó campeón nacional quien entrenara en el Caep Soria hasta la pasada temporada, Fabrizio Scontrini. El deportista de la Real Sociedad hizo marcar personal con un lanzamiento de 18.58.

Por otra parte, en la final del 5.000 Yahya Aouina, del Club Cuevas de Nerja, abandonó la prueba cuando cuando esta transitaba aproximadamente por el 3.000 con Dani Arce encabezando la misma.