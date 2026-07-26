Dos pódiums para el Deporama Triatlón Soriano en el Campeonato de España

Amanda García en el momento de cruzar la línea de meta en el Campeonato de España de Triatlón Cros celebrado en Calahorra.FETRI

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Deporama Triatlón Soriano cosechó dos nuevos pódiums durante el Campeonato de España de Triatlón Cros celebrado durante este fin de semana en Calahorra. A esos dos éxitos hay que sumar el logrado en el Triatlón Sprint de Valladolid, escenario que ha coronado a Esther Gómez, deportista del club soriano.

En tierras riojanas, que ha acogido varias pruebas nacionales durante el fin de semana, los representantes del club soriano subían al cajón de mejores clasificados en dos ocasiones. El mejor resultado de todos llegaba en categoría júnior escenario en el que Amanda García (1:37:29) superaba a María Tenorio (1:38:12), del Diablillos de Rivas, y Luz Ferrández (1:38:37), del Cidade de Lugo Fluvial. Ya en categoría elite Mikel Ibergallartu lograba la medalla de bronce. En esta categoría Eneko de Castro se imponía con un tiempo de 1:17:17, superando a su compañero de equipo Alejandro Plá (1:20:20), y al atleta de Deporama Triatlón Soriano (1:20:33).

El otro buen resultado del club soriano ha llegado durante la celebración del XXVIII Triatlón Sprint de Valladolid. En este escenario la vallisoletana y atleta del Deporama, Esther Gómez, se ha impuesto en una prueba femenina en la que había que realizar 750 metros de natación en el Pisuerga, 20 kilómetros de bicicleta y una última transición de 5 kilómetros de carrera a pie. La segunda plaza. Helena Negro y Mara Prieto completaban el pódium femenino de la prueba vallisoletana.