DPM confirma su salida del Consejo de Administración del Numancia

DPM Logística confirma su salida del Consejo de Administración del C.D. Numancia y lo hacía en un comunicado en el que manifestaban, además, "el total desacuerdo" con la gestión del club. La empresa soriana seguirá con su paquete de acciones "y con nuestro sentimiento numantino".

"La pasada temporada desde DPM Logística decidimos entrar a formar en el CD Numancia con la intención de apoyar al Club en todo lo posible para poder elevarlo a la categoría profesional donde siempre ha estado, pero después de varias conversaciones con los socios mayoritarios del CD Numancia nos vemos en una situación que no era nuestro objetivo y por supuesto que no queríamos". Así comienza el comunicado de DPM para analizar cómo queda su situación en el Numancia. El texto completo del grupo de logística es el siguiente:

"Empezamos con ilusión, esfuerzo y trabajo en esta nueva andadura tratando de aportar rodo aquello que fuera preciso por nuestra parte; en una etapa inicial se nos apoyó y creyó, pero durante casi un año ha sido muy complicado sacar adelante ninguna de nuestras propuestas, en realidad ha sido imposible ya que desde el mismo club no se nos ha facilitado ninguna información ni se ha contado con nosotros, todo lo contrario, nos hemos encontrado con multitud de trabas que impedían nuestra participación.

De nuestros socios pensábamos que teníamos total apoyo porque así nos lo manifestaron, pero esto no ha sido así; lo que ayer era si hoy es no, no entenderemos nunca estos cambios de criterios por su parte.

También hemos podido comprobar que, desde el mismo club, alguien está intentado desacreditar y mermar nuestro proyecto y a nosotros mismos.

DPM Logistica manifestamos el total desacuerdo conla gestión del Club realizada en esta temporada, que nos ha llevado a una categoría dónde nunca deberíamos estar. La única solución no está en despedir al director deportivo, existen muchos más temas a analizar v otros tipos de decisiones a tomar.

Por todo esto, DPM solicitaremos la dimisión de nuestros cargos en el consejo de administración puesto que nuestro peso en la toma de decisiones y en la hoja de ruta propuesta no es suficiente.

Lógicamente estaremos expectantes de los pasos que se realicen va que seguiremos con nuestro paquete de acciones y lo que tiene más valor, nuestro sentimiento numantino.

Esperando y deseando que sea una buena temporada que nos devuelva la ilusión y poco a poco ir escalando a la categoría que todos queremos.

También queremos agradecer a la afición, jugadores, determinadas personas del cuerpo técnico e instituciones, el apoyo mostrado; nos habéis animado y tratado cariñosamente estos meses en los que hemos estado con todos vosotros".