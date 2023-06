Javi Moreno vuelve a "casa" para "ascender" al Numancia

Félix Tello Soria

La etapa de Javi Moreno en el C.D. Numancia ha comenzado y en su presentación se mostraba con las ideas muy claras para conseguir "el reto del ascenso". El nuevo técnico rojillo apostará por un fútbol "ofensivo, vistoso y alegre" para alcanzar el éxito. Quiere jugadores con hambre y comprometidos para comenzar la pretemporada el próximo 17 de julio.

El de Silla es uno de los símbolos del numantinismo al ser uno de los artífices del primer ascenso a Primera División allá por el año 1999. Un total de 18 goles le contemplan en aquella temporada para ser un histórico rojillo. 24 años después regresa como entrenador a la que considera "mi casa" y en en este regreso reconocía que "muchos son los recuerdos que se me han venido a la cabeza cuando he vuelto a pisar Los Pajaritos".

Escoltado por Álex Huerta como director deportivo numantino, Javi Moreno se refería a cómo fueron las negociaciones para estampar su firma con los sorianos. "No ha sido una decisión ni fácil ni difícil. Tuve una charla con la propiedad de Ecuador y a los dos días me llamaron. Es una etapa ilusionante".

El valenciano aseguraba que esta experiencia que arranca en el Numancia "no tiene nada que ver" con la que comenzaba hace un año en Tarazona. "Allí llegamos para conseguir la permanencia y a Soria venimos para ascender". Javi Moreno sabe de la exigencia en Los Pajaritos para volver a recuperar el tiempo perdido y afirma que "me gustan los retos difíciles. El reto es ascender y haremos todo lo posible para conseguirlo".

El míster es una persona campechana, aunque otra cosa es cuando está sobre el terreno de juego en los entrenamientos. Javi se define como un técnico exigente y quiere futbolistas comprometidos. "Si vienen al Numancia ganar dinero mejor que no vengan".

Uno de estos futbolistas que tendrá a su mando es Jesús Tamayo al que conoce de su etapa en el Alcorcón y con el que tuvo algún más y sus menos. "No soy rencoroso y lo que quiero es sacar la mejor versión de él. Lo que pasó con Tamayo se queda ahí y le voy a apretar como a todos los demás". Javi Moreno no duda de que van a hacer una plantilla "competitiva" y cuando se le pregunta si, además de Moustapha, vendrán más efectivos desde Tarazona no dice ni sí ni no, aunque su sonrisa es reveladora y desde Soria se sigue mirando a la localidad turiasonense.

Sistema de juego

En relación a su estilo de juego y al sistema que más le gusta, el valenciano apunta al 4-4-2 y el 4-2-3-1. "Me gustan, como delantero que fui, que mis equipos ataquen y que sean valientes. Vengo de la escuela del Barça y me gusta el fútbol ofensivo y alegre".

El de Silla confirmaba que la pretemporada del Numancia echará a andar el 17 de julio y que durante el verano se contemplan alrededor de ocho partidos amistosos antes de que el primer fin de semana de septiembre se juegue la primera jornada de Liga.

Javi Moreno también valoraba la composición de los grupos y que el Numancia esté encuadrado en el 5 con equipos canarios, extremeños, manchegos y madrileños. "Es fútbol. Nos hubiera gustado más el grupo 2, pero vamos a competir y nuestra hoja de ruta no va a cambiar".

Cuerpo técnico

Javi Moreno tendrá como segundo entrenador a José María García, un técnico con el que ya viene trabajando desde hace muchos años en diferentes equipos. El cuerpo técnico del Numancia lo completará David Salazar como preparador de porteros y Pedro Borque como preparador físico.